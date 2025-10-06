Dopo la diagnosi tumorale la vita di Kate è cambiata radicalmente e lo stesso dicasi per il suo look: ecco cosa sta succedendo

Il look di Kate Middleton è stato lentamente trasformato. La Principessa del Galles è in una fase intermedia per quanto riguarda i suoi outfit, secondo le direttive della sua nuova stylist. C’è sempre stata grande attenzione sui suoi look, anche fin troppa, e dopo una fase più “silenziosa” ecco il grande ritorno. Il motivo? L’evoluzione sartoriale che segna, di fatto, un nuovo capitolo per l’immagine pubblica della futura Regina.

Guardaroba rinnovato

Impossibile non rendersi conto del cambiamento netto avvenuto nel guardaroba di Kate Middleton. Per anni gli abiti-cappotto e i tailleur pantalone minimalisti sono stati un suo emblema. Stanno però gradualmente lasciando spazio ad altro:

abiti midi dalle fantasie audaci;

camicette con dettagli “romantici”, come fiocchi e volant;

pantaloni ampi dal taglio contemporaneo;

capi sartoriali più ricercati e in linea con le ultime tendenze.

Si può parlare senza dubbio di una svolta fashion per Kate, desiderosa di sperimentare e, perché no, infrangere anche un po’ le regole. Il tutto senza rinunciare a quell’allure regale che tanto la rende ammirata da sudditi, fan e stampa.

L’arrivo di Ginnie Chadwyck-Healey

Per quanto tale svolta sia frutto della volontà di Kate Middleton, è innegabile come la messa in pratica del processo sia affidata alla sua nuova stylist, Ginnie Chadwyck-Healey. Addio alla storica addetta Natasha Archer, promossa nel 2022 assistente esecutiva senior della coppia reale. Non una brutta notizia per lei, avendo fondato una propria società di consulenza d’immagine.

A luglio scorso ha dunque lasciato un vuoto, colmato da Ginnie Chadwyck-Healey, ex editor di Vogue UK e consulente di stile. Non un volto totalmente nuovo a corte, sia chiaro. Nel 2019 aveva infatti collaborato con Kate durante la maternità di Archer.

Non solo moda

Pensare che il cambio di guardaroba corrisponda semplicemente al desiderio della nuova arrivata di mettersi in mostra sarebbe un errore. Alle spalle di tutto ciò è vivo un percorso personale ben più profondo.

Dopo la diagnosi di cancro e i tanti mesi difficili affrontati, la Principessa avrebbe maturato una nuova prospettiva sulla vita e il suo ruolo pubblico. A gennaio alcuni insider avevano sottolineato quanto lei sperasse di non avere più i riflettori puntati esclusivamente sui suoi look. Voleva che il suo lavoro istituzionale fosse posto al centro, con i tanti progetti sociali condotti.

La stampa aveva accolto la richiesta, comportandosi di conseguenza. Quest’evoluzione personale ha però condotto anche a una trasformazione estetica. Un po’ di attenzione, dunque, è di colpo tornata sul suo guardaroba. Kate è più matura e consapevole, ma soprattutto si sente più libera di esprimersi come meglio crede, anche attraverso la moda. Oggi è chiaro: la tradizione può convivere con l’innovazione, per un’eleganza che non passa di moda ma si evolve insieme alla persona.