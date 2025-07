Kate Middleton perde la sua stylist dopo 15 anni: chi prende il suo posto

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha perso il suo braccio destro, ossia Natasha Archer, che per la Principessa del Galles è stata per 15 anni molto più di una semplice assistente. La notizia è stata ufficializzata solo da qualche giorno e già circola il nome di chi prenderà il suo posto.

Kate Middleton perde Natasha Archer

Il look rosa firmato Dior e l’abito da sera rosso di Givenchy, che Kate Middleton ha sfoggiato rispettivamente per accogliere a Londra Emmanuel e Brigitte Macron e per il banchetto di Stato, saranno tra gli ultimi look che Natasha Archer ha scelto per lei.

Infatti, è ufficiale che la Archer lascerà Kate dopo 15 anni di collaborazione per mettersi in proprio, fondando la sua società di consulenza. Un duro colpo per la Principessa del Galles che aveva già rischiato di perderla quando era diventata mamma nel 2019. Ma Natasha, dopo la maternità, riprese il suo posto a Kensington Palace, giocando un ruolo chiave specialmente lo scorso anno quando Kate si ammalò di cancro. Era lei, oltre a Carole e William, il più grande sostegno per la Principessa.

Natasha era stata nominata nel 2022 assistente esecutiva senior privata di William e Kate, ma era da anni al fianco dei Principi. Infatti, è da 15 anni che si occupa dei look di Lady Middleton, è grazie a lei che Kate si è trasformata da ragazza dell’alta borghesia a futura Regina, facendole indossare capi di brand britannici noti, come Alexander McQueen e Catherine Walker, che ne hanno definito lo stile, ma anche facendole scoprire marchi meno noti.

Ebbene il sodalizio ormai è agli sgoccioli e Kate se ne è dovuta fare una ragione, congedando la sua stylist e augurandole buona fortuna per la sua nuova attività.

Kate Middleton, chi prenderà il posto di Natasha Archer

Se si chiude una porta, è per aprirsi un portone. Così, una volta ufficializzate le dimissioni della Archer, adesso ci si chiede chi prenderà il suo posto al servizio della Principessa del Galles.

L’esperta in look reali, Samantha, ha individuato in Virginia Chadwyck-Healey, meglio conosciuta come Ginnie, la sostituta della Archer.

Ci sono diversi elementi, stando all’esperta, che farebbero pensare a lei. Ginnie infatti conosce Kate, perché frequentavano la stessa università, la St Andrews, ed è stata invitata anche al Royal Wedding nel 2011.

Inoltre, è stata chiamata a sostituire Natasha, come stylist di Kate, quando era in maternità nel 2019. In quel periodo, si vide un leggero cambiamento nel guardaroba della Principessa, “uno spostamento verso colori più audaci, tagli più eleganti e silhouette più alla moda”, precisa Samantha.

A ciò si aggiunge la recente apparizione di Carole Middleton a Wimbledon con un abito di Beulah London e Ginnie ha recentemente collaborato con quel marchio.

Infine, Ginnie è perfettamente qualificata per prendere il posto della Archer perché ha una sua società di consulenza ed fondatrice di The Fairground, che sostiene aziende di moda etiche e socialmente responsabili, una filosofia in linea con i valori della Famiglia Reale.