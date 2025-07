IPA Kate Middleton

Kate Middleton è tornata a presenziare a un evento pubblico di recente, in occasione della finale femminile e maschile del prestigioso torneo di tennis di Wimbledon. All’evento sportivo la Principessa del Galles è apparsa impeccabile come sempre, malgrado sembra che abbia perso la preziosa collaborazione di Natasha Archer, sua assistente personale da ben quindici anni.

Sembra che la collaboratrice abbia deciso di portare avanti un suo nuovo progetto lavorativo autonomo e che voglia fondare la sua personale società di consulenza privata. Ma Natasha Archer avrebbe già dimostrato pubblicamente la sua fedeltà e il suo appoggio a Kate Middleton con una mossa social che non sarebbe passata del tutto inosservata.

Natasha Archer, l'”unfollow” a Meghan Markle

Ormai è noto che tra Kate Middleton e Meghan Markle non è mai corso buon sangue o, almeno, le due hanno certamente raffreddato i loro rapporti fin dai tempi della preparazione del matrimonio della Duchessa di Sussex quando avrebbero litigato per le calze che la piccola Principessa Charlotte avrebbe dovuto indossare all’evento, come raccontato dallo stesso Harry d’Inghilterra nella su autobiografia Spare. La futura Regina e l’ex attrice sarebbero adesso ancora più distanti, visto che i loro rispettivi mariti non si parlerebbero ormai da anni.

Malgrado la malattia che ha recentemente colpito Kate Middleton i rapporti non sarebbero migliorati e la sua ex assistente personale, Natasha Archer avrebbe di recente reso palese la sua preferenza per la Principessa del Galles e antipatia nei confronti di Meghan Markle con un gesto social.

Secondo quanto riportato da People, infatti, la collaboratrice reale avrebbe deciso di aprire al pubblico il suo profilo Instagram, ora che la collaborazione con la Casa Reale Inglese si sarebbe conclusa. Ma tra le prime mosse social di Natasha Archer ci sarebbe stato l'”unfollow” alla Duchessa di Sussex, precedentemente tra le sue preferenze su Instagram.

L’ex collaboratrice della Principessa avrebbe seguito in passato sia Meghan Markle che la pagina ufficiale del suo nuovo brand As Ever ma, adesso, avrebbe tolto il consenso social a entrambi profili.

Natasha Archer, le mosse social

Natasha Archer avrebbe deciso di lasciare il suo posto decennale al fianco di Kate Middleton, dopo una carriera costellata di successi e in cui ha contribuito fattivamente a creare lo stile inconfondibile della futura Regina d’Inghilterra.

Dopo aver cominciato la sua nuova avventura lavorativa l’assistente avrebbe cominciato a seguire due ex colleghe di Meghan Markle in Suits, Abigail Spencer e Sarah Rafferty. Ma l’ex collaboratrice reale continuerebbe a seguire i profili social anche dei Principi del Galles, dei sovrani inglesi e di altri membri della Famiglia Reale Inglese, come la Principessa Eugenia ed Edoardo Mapelli Mozzi. Sembra però che Natasha Archer abbia deciso di non seguire più anche le diverse pagine che commentano le scelte di stile sia di Meghan Markle, che di Kate Middleton.

Il suo impegno al fianco dei Principi del Galles era cominciato nel 2010 e l’assistente ha curato lo stile della Principessa anche in momenti cruciali come per le prime foto dopo la nascita dei figli o in occasione dei viaggi di stato all’estero.