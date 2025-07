IPA Kate Middleton

Proprio così: Kate Middleton perde la sua storica collaboratrice, Natasha Archer, che ha scelto di lasciare Kensington Palace. Un rapporto lavorativo che andava avanti da più di 15 anni, in totale sinergia e cieca fiducia. Come ha reagito la Principessa del Galles alla notizia? Nonostante il dispiacere di perdere una persona che le è stata vicina in tantissime situazioni (come durante la chemioterapia preventiva, o una massacrante escursione nel 2016), le augura il meglio per il suo futuro professionale.

Kate Middleton perde la sua assistente Natasha Archer

I quindici anni al fianco di Kate Middleton? Dedizione (e devozione) totale. Natasha Archer è stata l’ombra della Principessa, ritenuta un membro inestimabile e prezioso vicino alla Famiglia Reale. Ma il suo lavoro è arrivato a un punto di svolta e, come sempre accade in questi casi, si va avanti senza troppe remore. Sì, è stata la Archer a scegliere di lasciare il lavoro a Palazzo per fondare la sua società di consulenza privata, come riporta People.

Di tempo ne è passato da quando “Tash” – questo il suo soprannome – ha iniziato a lavorare come assistente personale della Principessa Kate e del Principe William nel 2007. Ma, con il tempo, il legame con Kate è diventato sempre più stretto. Tanto che si è guadagnata il titolo di “stilista non ufficiale“. Tra l’altro era stata anche promossa di recente. Lei è sempre rimasta al fianco di Kate quando ha annunciato di avere il cancro, ed era presente alla London Clinic quando la Principessa è stata operata all’addome. Un modo, dunque, per ringraziarla di quanto fatto per lei.

Un legame professionale e amichevole

La Archer stessa ha aiutato Kate Middleton a “uscire dal suo guscio”. Oggi conosciamo il famoso effetto-Middleton: ogni uscita pubblica di Kate è l’occasione per notare il suo stile in ogni dettaglio. “Inizialmente, Kate era un’icona di stile riluttante, ma ora le piace. Tash aiuta a procurarsi alcuni vestiti”, aveva svelato una fonte a Vanity Fair nel 2014. “Fa molti acquisti online per Kate e le chiede di provare centinaia di abiti. Ha convinto Kate a correre qualche rischio in più. Gli orli sono più corti e Kate si sta davvero spingendo oltre nel mondo della moda”.

IPA

Quando Natasha Archer è stata promossa ad assistente esecutivo privato di Kate e di William, in realtà molti si aspettavano di vederla al fianco dei Principi di Galles a lungo, per tanto tempo. Prima di diventare assistente, lavorava nell’ufficio del Duca e della Duchessa di Gloucester. Sposata con il fotografo della Famiglia Reale per Getty, Chris Jackson, evidentemente ha maturato la decisione di aprire una sua società negli ultimi tempi, prendendo la decisione, di certo non “alla leggera”, di lasciare quel posto tanto caro al fianco di Kate e William.

Anche perché c’è sempre stata, in ogni momento nella vita della Principessa: persino quando sono nati George, Charlotte e Louis. Nessuna frattura, in ogni caso, come invece è accaduto con Harry e Meghan. Secondo People, “hanno fatto i loro migliori auguri per le entusiasmanti opportunità che la attendono”.