Kate Middleton, il grave errore di stile. “È stato un vero disastro”

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è considerata un’icona di stile e i suoi look sono ammirati e copiati in tutto il mondo. Ma anche lei qualche volta commette degli errori in fatto di outfit che a volte possono però causare dei piccoli incidenti diplomatici.

Kate Middleton e il trend del 2016

Abbiamo appena ammirato Kate Middleton in Galles dove ha indossato un magnifico cappotto artigianale, dalla fantasia optical, abbinato a un completo verde oliva di Victoria Beckham. Anche quando osa andare oltre il suo dress code, la Principessa rivela la sua eleganza in nata.

Ma quando un gruppo di esperti si riunisce per commentare i suoi look, inevitabilmente viene trovato il classico errore di stile, quell’abbinamento o quel capo che proprio non andava indossato in quella circostanza particolare.

Kate è stata così coinvolta nel trend del 2016 che consiste nel far rivivere e ricordare le tendenze di 10 anni fa. Anche se, in questo caso, per la Principessa del Galles ha un significato un po’ diverso. Infatti, il suo outfit che è stato fatto letteralmente a pezzi è proprio del 2016, nonostante la moglie di William fosse bellissima. Ma lì la questione riguarda più la diplomazia e il valore simbolico del suo abbigliamento.

Kate Middleton, il documentario sui suoi abiti

L’errore di stile, che avrebbe commesso Kate nel 2016 mentre era impegnata in un viaggio di Stato in India con William, è emerso nel nuovo documentario, in onda sulla tv britannica, intitolato Kate: A Life in 10 Dresses.

Getty Images

Un gruppo di esperti della Famiglia Reale prende in considerazione gli abiti che l’allora Duchessa di Cambridge indossò in questo tour di sei giorni durante i quali lei e William hanno incontrato star di Bollywood visitato il Taj Mahal e si sono avventurati in un safari nel Parco nazionale di Kaziranga.

Kate Middleton, il grave errore di stile

Il grave errore che avrebbe commesso Kate è stato quello di indossare solo un abito di un brand indiano, Anita Dongre, durante l’intero soggiorno, preferendo sfoggiare look che si richiamavano allo stile, ai colori e alle fantasie locali, ma creati da stilisti britannici come Jenny Packham, Anna Sui, Temperley London.

La stilista Onita Prasada, direttrice di O’nitaa London, ha dichiarato: “È stato un vero disastro. Non riesco a individuare un capo d’abbigliamento che abbia indossato durante la sua visita in India che rappresenti la ricchezza della moda locale. Qualcuno ha sbagliato grandemente, sono rimasto delusa“.

La commentatrice reale Daisy McAndrew ha affermato: “La diplomazia soft significa vestirsi bene, in cui si deve cercare di migliorare la reputazione del governo britannico, del popolo e della Famiglia Reale nel Paese che stanno visitando”.

Per questo motivo, l’abbigliamento è di fondamentale importanza e, in passato, i Reali hanno scelto di mostrare rispetto in vari modi, sfoggiando i colori della bandiera del Paese o indossando modelli realizzati da stilisti locali.

Tre anni dopo, tuttavia, durante un tour in Pakistan nel 2019, Kate e la sua stilista dell’epoca, Natasha Archer, hanno dimostrato di aver imparato la lezione, scegliendo capi che celebrassero il Paese ospitante ma senza forzare la mano ottenendo il giusto compromesso con lo stile occidentale.