Kate Middleton, il significato segreto dei suoi orecchini da 8.670 euro (già sold out)

Kate Middleton ha sfoggiato al matrimonio di Peter Phillips gli orecchini in morganite e diamanti, creati da Kiki McDonough. Ma sono già esauriti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton ha brillato alle nozze di Peter Phillips con Hariett Sperling. Il look della Principessa del Galles è stato analizzato in ogni minimo dettaglio. Così, i suoi orecchini di cristallo, più precisamente di morganite, realizzati da Kiki McDonough, non sono passati inosservati. Tutte li vogliono, ma sono già esauriti.

Kate Middleton, il perfetto look da matrimonio

Kate Middleton non ha tradito le aspettative al matrimonio del cugino di William, Peter Phillips, e Hariett Sperling, che si è celebrato lo scorso 6 giugno.

La Principessa del Galles ha dato ancora una volta prova del suo stile, sapendo perfettamente cosa indossare a una cerimonia nuziale.

Come ci aspettavamo, Kate ha scelto il rosa cipria per il suo look da cerimonia, anche se ha optato per un brand diverso dai suoi abituali. Infatti, ha indossato un abito bouclé, firmato Roland Mouret, e lo ha abbinato a un cappello in paglia, decorato con nastro di raso, a tesa larga e rigida, un modello che è diventato presto tra i suoi preferiti, creato da Jane Taylor.

Secondo il suo stile, Lady Middleton ha realizzato un outfit monocromatico, ritenendolo più elegante e formale dell’abbinamento di più colori. Così, anche per gli accessori ha scelto il rosa cipria. La sua scelta è stata per delle décolleté in pelle dal tacco stiletto, di Rupert Sanderson, e per una clutch intrecciata di Forever New.

Kate Middleton, gli orecchini da 8.670 euro già sold out

Anche i gioielli non fanno eccezione nel colore. Infatti, la Principessa del Galles ha indossato degli orecchini molto speciali, di cristallo rosa trasparente, creati da Kiki McDonough. Per la precisione gli orecchini sono realizzati in morganite a taglio cuscino e diamanti. Il loro costo? Circa 8.670 euro.

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Il dettaglio del look di Kate è stato particolarmente ammirato, ma anche se siete disposte a sborsare la considerevole cifra, questi orecchini non potranno essere vostri. Infatti, il modello è andato esaurito già da diverso tempo e non è stato più riproposto.

Kate Middleton, il significato segreto degli orecchini

In effetti, non si tratta di un nuovo gioiello. Kate ha indossato i preziosi nel lontano 2017 per un’altra occasione specialissima, il matrimonio di sua sorella Pippa. Anche allora la moglie di William era vestita di rosa e trovo perfetto l’abbinamento con la morganite rosa trasparente.

Questa pietra è una varietà del berillio rosa. Fu scoperta nel 1911 e i suoi giacimenti si trovano principalmente in Madagascar e Brasile.

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Kate ha quindi voluto sottolineare il suo affetto per il cugino acquisito con questi orecchini che hanno per lei un significato molto speciale, visto che li ha indossati alle nozze della sorella cui è molto legata.

Ma la morganite ha in sé un profondo simbolismo, infatti è legata ai temi dell’amore incondizionato, della guarigione emotiva e della compassione e dunque è considerata perfetta da portare a un matrimonio.