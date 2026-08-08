La Principessa del Galles aveva anticipato il colore dell'estate già nel 2025 ma non era il giallo burro. La tonalità che fa davvero tendenza

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IPA Kate Middleton

Chi pensava che l’estate 2026 sarebbe stata dominata dalle rassicuranti e quasi timide tonalità neutre o dal tanto celebrato “giallo burro” del 2025, si sbagliato di grosso. Sulle passerelle di Milano, Londra e Parigi, così come sui red carpet più blindati del Pianeta, a dettare legge è una sfumatura ben più vibrante, magnetica e dall’inconfondibile aura aristocratica: il turchese. Un blu ciano intenso, che evoca le acque cristalline dei tropici ma conserva quell’allure di pietra preziosa imperiale. Se stilisti e star di Hollywood ne hanno fatto il nuovo must-have di stagione, le stanze del potere Reale europeo lo sapevano già con abbondante anticipo. Prima fra tutte, ça va sans dire, la Principessa di Galles Kate Middleton.

La profezia di Kate a Trooping the Colour

Quando si tratta di lanciare un trend senza dire una parola, Kate Middleton non ha rivali. E se nel giugno del 2025 la moda globale indugiava ancora sui toni pastello desaturati, la Principessa si presentava alla parata del Trooping the Colour a bordo della carrozza reale insieme ai tre figli, sfoggiando un look destinato a fare scuola.

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L’abito-cappotto firmato Catherine Walker, noto negli archivi dei royal watcher come modello Bria, non era la solita scelta bon ton riservata alle occasioni ufficiali. Confezionato in una pregiato fresco lana in tonalità acquamarina profonda e satura, il capo era sapientemente spezzato da revers e polsini a contrasto color avorio, aggiungendo un tocco di sartorialità classica alla vivacità del colore. A completare l’opera, un cappello scultoreo decorato con dettagli floreali perfettamente coordinati. Un anno fa sembrava un’audace deviazione dalla solita palette; oggi capiamo che si trattava, a tutti gli effetti, di una previsione di tendenza accuratissima.

Da Londra a Hollywood (passando per Madrid)

L’effetto domino scatenato dal guardaroba Reale ha impiegato pochi mesi per conquistare i direttori creativi di brand come Prada, Burberry e Armani, fino a travolgere i red carpet d’oltreoceano. Il turchese è diventato il nuovo neutro di lusso per le celebrità che desiderano catturare i riflettori con eleganza. Agli Oscar del 2026, Kate Hudson ha incantato la critica con un leggerissimo abito su misura Giorgio Armani Privé, scivolato e luminoso come uno specchio d’acqua. Poco dopo, Jessie Buckley ha scelto una versione impreziosita firmata Chanel, dimostrando la versatilità di questa sfumatura anche sui tagli più contemporanei.

Persino la Regina Letizia di Spagna, vera e propria maestra del recycling di alta classe, si è confermata un’anticipatrice di questa palette. La Sovrana spagnola ha sfoggiato un abito tubino Dadoria di Hugo Boss nell’estate del 2026 – un capo già indossato nel 2019 e nel 2021 – abbinandolo a una borsa Carolina Herrera e a comode décolleté Massimo Dutti, a dimostrazione che il turchese è un classico senza tempo.

Perché il turchese funziona e come indossarlo

A differenza di altre tonalità estive che rischiano di svanire con l’abbronzatura o di appesantire la figura, il turchese possiede la rara qualità di valorizzare ogni carnagione. Dona una straordinaria luminosità ai fototipi chiari con capelli castani o biondi, proprio come quello di Kate, ed esalta al tempo stesso le pelli più olivastre come quella di Letizia.

Per replicare questo bon ton Reale nella vita di tutti i giorni senza sembrare pronte per un ricevimento a Buckingham Palace, il segreto risiede nei contrasti. L’abbinamento ideale prevede dettagli bianchi o panna per le occasioni diurne, mentre per le serate estive la scelta vincente cade su accessori metallici nelle sfumature dell’argento o dell’oro freddo.