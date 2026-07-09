I due falò più intensi dell'ultima puntata raccontano perché Filippo è diventato molto più di un semplice conduttore

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Esistono due modi di guardare Temptation Island. Il primo è quello del pubblico, che dal divano dispensa sentenze con la sicurezza di chi avrebbe lasciato il partner al primo video.

Il secondo è quello di Filippo Bisciglia, che quelle stesse scene le vive a pochi metri di distanza e deve riuscire nell’impresa di accompagnare persone che stanno mettendo a nudo la propria relazione senza trasformarsi in giudice.

È un equilibrio sottile, soprattutto in un programma che vive di falò, tradimenti e colpi di scena. Eppure, negli ultimi confronti, quelli tra Sara e Gabriele e tra Alessandra e Rosario, il conduttore ha dimostrato che essere super partes non significa restare in silenzio. A volte è importate trovare le parole giuste, altre scegliere di non dirne nessuna. In entrambi i casi, ricordando ai protagonisti che prima di essere personaggi di un reality sono persone.

Temptation Island, Filippo Bisciglia smette di fare (solo) il conduttore

C’è una differenza enorme tra essere imparziali ed essere indifferenti. Filippo Bisciglia, dopo undici edizioni di Temptation Island, sembra averla capita meglio di chiunque altro. Il suo ruolo non è decidere chi ha ragione e chi ha torto, né tantomeno trasformarsi nello psicologo delle coppie. Ma ci sono momenti in cui limitarsi a osservare significherebbe legittimare dinamiche che meritano almeno di essere messe in discussione.

Il falò tra Sara e Gabriele, è uno di questi. Per tutta la durata del programma lui ha mostrato una gelosia che, più che romantica, è sembrata soffocante: il bisogno di controllare ogni movimento della fidanzata, il tentativo di raggiungere il villaggio delle ragazze, quell’idea costante che l’amore coincida con il possesso. Lei, dall’altra parte, ha raccontato di aver provato più volte a chiudere la relazione, salvo poi tornare sempre sui propri passi.

Al falò Gabriele si è assunto le sue responsabilità, ha promesso di cambiare continuando a chiamarla “la mia Saretta“. Ed è proprio lì che Filippo è intervenuto facendogli notare che Sara non è “sua”. Una frase che sposta finalmente il significato di una conversazione di lacrime e mezze scuse. Perché in televisione, e nella vita, siamo ancora troppo abituati a confondere il controllo con l’amore, la gelosia con l’interesse, il possesso con l’affetto.

Ancora più significativo è il momento in cui Filippo ha invitato Gabriele a rispettare lo spazio di Sara, allo stesso tempo, ha offerto a lei uno spazio in cui sentirsi finalmente ascoltata.

Lo stesso è accaduto con Alessandra e Rosario. Lui ha continuato a rimandare il confronto mentre lei, dopo aver scoperto il rapporto sempre più ambiguo con la single Giada, ex amica di Alessandra e sua vecchia frequentazione, chiede due falò consecutivi.

Il primo viene rifiutato. Il secondo sembra quasi un fastidio, interrotto solo quando Filippo gli fa capire, con la consueta calma, che forse è arrivato il momento di smettere di far aspettare una persona che sta soffrendo per godersi una grigliata con gli amici.

Fortuna che, poi, Filippo ha aperto alla possibilità di chiamare anche Giada al falò. Un’eccezione alle regole del programma che, in quel momento, sembrava l’unico modo per restituire ad Alessandra un confronto davvero completo.

Filippo Bisciglia è diventato la coscienza di “Temptation Island”

Non è un caso che, dopo ogni puntata, i social parlino di Filippo Bisciglia quanto parlano delle coppie. I suoi sguardi diventano meme, le sue pause vengono interpretate come prese di posizione e le sue espressioni finiscono su X e TikTok accompagnate da centinaia di commenti. Succede perché il pubblico gli ha attribuito un ruolo che va oltre quello del conduttore.

Dopo gli ultimi falò, poi, il tono dei commenti è cambiato. Accanto ai meme sono comparsi messaggi di apprezzamento: c’è chi ha elogiato il modo in cui ha gestito il confronto con Sara e Gabriele e chi ha sottolineato la delicatezza con cui ha accolto il dolore di Alessandra.

Certo, Temptation Island vive di dinamiche esasperate, di tradimenti e di falò costruiti per tenere milioni di spettatori incollati allo schermo, ma vive anche di un confine sottilissimo: quello tra raccontare una crisi di coppia e trasformarla in un processo pubblico.

È proprio su quel confine che Bisciglia si muove meglio di chiunque altro. Non assolve nessuno, non distribuisce patenti di vittima o carnefice e, quando interviene, lo fa quasi sempre per riportare la conversazione su un piano più umano.

E, in fondo, è questo il paradosso più interessante di Temptation Island: il reality che ogni estate vive di drammi, urla e colpi di scena finisce per avere come figura più amata quella che, invece di alimentare il conflitto, prova ancora a mettergli un argine.