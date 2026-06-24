Temptation Island 2026, Rosario conosce già la single. È gelosia per la fidanzata Alessandra

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Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

L’attesa è finita: Temptation Island 2026 ha aperto ufficialmente i battenti e Filippo Bisciglia ha accolto nel villaggio le sette coppie pronte a mettere alla prova il loro rapporto. Ma per Alessandra e Rosario il viaggio nei sentimenti è iniziato con un piccolo intoppo ancora prima della separazione.

Durante la presentazione delle single, infatti, è saltato fuori che Rosario conosce già una delle tentatrici. A farlo notare è stata proprio Alessandra, la sua fidanzata. Tra frecciatine e qualche sguardo eloquente, la coppia ha già regalato il primo momento di pepe dell’edizione.

Rosario conosce già la single Giada: la reazione di Alessandra

La prima puntata di Temptation Island 2026 non perde tempo e parte subito con il suo sport preferito: creare tensioni in spiaggia. Dopo le presentazioni delle sette coppie, arriva infatti il momento in cui fidanzati e fidanzate scoprono i single pronti a sconvolgere equilibri, certezze e, in alcuni casi, anche la pressione arteriosa.

Per Alessandra e Rosario, insieme da due anni e otto mesi, il clima si fa frizzante praticamente all’istante.

Quando le tentatrici entrano una dopo l’altra, lei individua subito un volto familiare e non si lascia sfuggire l’occasione: “Guarda, c’è la tua amica“, dice a Rosario con un tono che lascia intendere che la questione sia tutt’altro che archiviata.

L'”amica” in questione è Giada, caschetto biondo e sorriso smagliante. Rosario inizialmente prova la strategia universalmente nota come fare finta di niente, ma dura poco. Nel tentativo di spegnere l’incendio prima ancora che divampi, rassicura Alessandra: “Non la scelgo“.

E infatti la sua preferenza va a Clarissa. Una scelta dettata da una reale affinità o da un istinto di sopravvivenza sviluppato in tempi record? Difficile dirlo. Di certo, evitare di scegliere proprio la ragazza al centro della discussione sembra una mossa piuttosto prudente

La situazione, però, assume contorni decisamente più interessanti poco dopo. Alessandra racconta infatti alle altre fidanzate che Giada non è semplicemente una conoscente di Rosario.

Anzi. In passato era la sua migliore amica. Le due, però, avrebbero litigato e oggi non avrebbero più alcun rapporto. Nel mezzo ci sarebbe anche un dettaglio non proprio irrilevante: secondo Alessandra, Giada avrebbe provato ad avvicinarsi a Rosario.

La storia di Alessandra e Rosario

Se la presenza di Giada ha già fatto alzare qualche sopracciglio è anche perché la situazione tra Alessandra e Rosario era tutt’altro che serena prima ancora di mettere piede nel villaggio.

I due partecipano a Temptation Island 2026 per provare a ricostruire una fiducia che, a quanto pare, ha ancora parecchie crepe. A scrivere al programma è stata proprio Alessandra, che durante il video di presentazione ha raccontato di non essere mai riuscita a superare del tutto un tradimento di Rosario.

Non solo: mentre lei viveva a Milano e stava con lui, Rosario avrebbe portato avanti anche un’altra relazione a Napoli.

Nonostante tutto, Alessandra ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia, arrivando persino a trasferirsi da Milano a Napoli per convivere con lui. Un passo importante che, però, non è bastato a cancellare dubbi e gelosie.

A giudicare da come è andata la prima puntata, le cose non potranno che peggiorare: nonostante la sua promessa sulla spiaggia, Rosario ha già iniziato ad avvicinarsi a Giada.