Chi è il Principe Hussein, il figlio maggiore di Rania di Giordania

Bello, colto, affascinante. Sembra il personaggio di una fiaba, ma è più reale che mai: il Principe Hussein è il primogenito della splendida Rania di Giordania e di Re Abdullah II, nonché erede al trono. Su Instagram è una vera star da oltre tre milioni di follower e, dopo una lunga “militanza” da scapolo d’oro, ha ceduto al richiamo dell’amore sposando la bellissima Rajwa al Saif, proveniente da una delle più importanti e ricche famiglie dell’Arabia Saudita.

Chi è Hussein, primo figlio di Rania di Giordania

Sua Altezza Reale Al Hussein Bin Abdullah II è il primo figlio nato dal matrimonio tra Re Abdullah II e la meravigliosa Regina Rania di Giordania. E in effetti buon sangue non mente, come si suol dire: l’erede al trono è uno dei giovani Reali più belli e affascinanti (nonché ambiti) della sua generazione.

Nato ad Amman il 28 giugno 1994, Hussein ha studiato dapprima all’Accademia del Re a Madaba dove si è diplomato a pieni voti, per poi proseguire il suo percorso accademico con la laurea in Scienze Politiche alla Georgetown University di Washington, negli Stati Uniti d’America. Il Principe ha completato, infine, la sua formazione alla Royal Military Academy Sandhurst in Inghilterra dove ha mostrato di avere grinta e forza da vendere.

Proprio da questa formazione militare è nata la sua grande passione per l’allenamento e gli sport estremi, benché sia in realtà un grande amante del calcio. Un futuro Re bellissimo e che si tiene in forma, cosa volere di più?

Perché Hussein è l’erede al trono di Giordania

Il caso del Principe Hussein è più unico che raro perché – forse non tutti lo sanno – in realtà non è erede al trono di Giordania sin dalla sua nascita, come in genere accade in questi casi. Il nonno Re Husayn aveva nominato come suo successore il fratello Hasan ma, poco prima di morire, decise di cambiare tutto e affidare il trono al figlio Abdullah con la promessa che a succedergli sarebbe stato Hasan.

E se già questo potrebbe sembrare un colpo di scena, aspettate a conoscere il seguito. Nel 2004 tale promessa è stata disattesa quando Abdullah ha deciso di togliere il titolo di Principe della Corona, conferendolo nel 2009 al figlio che allora aveva già 15 anni. Intanto Hasan si è reso protagonista di un tentato golpe e per tale ragione alla fine ha rinunciato a qualunque pretesa al trono di Giordania. Ed ecco perché il bel Principe Hussein è ufficialmente l’erede al trono, pronto a succedere al padre.

Dopo la formazione militare nella stessa accademia del Re, oggi il Principe vanta il titolo di Tenente nelle Forze Armate giordane ed è stato spesso impegnato sul campo. Ma non solo, perché dopo aver ricevuto ufficialmente il titolo di erede al trono, Hussein ha cominciato un vero e proprio training da Sovrano, che include anche visite ufficiali e di rappresentanza con i massimi vertici della politica. Basti ricordare l’incontro con Michelle e Barack ai tempi della Presidenza Obama o ancora il suo discorso al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il più giovane rappresentante che la Giordania abbia mai avuto.

Rania di Giordania e l’amore per il primogenito Hussein

Una mamma stravede per i propri figli e Rania di Giordania è stata da sempre presente e affettuosa con i suoi. A cominciare proprio dal Principe Hussein, primogenito e “cocco di mamma” che la Regina ha sempre cercato di proteggere e al contempo incoraggiare. Quando è diventato erede al trono, Rania ha affermato con consapevolezza che la sua infanzia sarebbe cambiata per sempre ma al contempo non ha esitato a dire a gran voce che sarebbe diventato un grande Re.

Rania e Hussein hanno sempre avuto un bellissimo rapporto che ancora oggi non accenna a scalfirsi. Il maggiore di quattro fratelli da lei ha ereditato classe e charme inconfondibili, caratteristiche che in poco tempo lo hanno reso una vera calamita nel suo mondo ma anche in quello “virtuale” dei social.

Da scapolo d’oro a marito felice

A differenza delle monarchie occidentali, il regno di Giordania è una porzione di mondo che a lungo è rimasta come ancorata a un’immagine arcaica e talmente lontana da noi, da non destare poi molto interesse. È stata Rania a sgretolare questo “muro” grazie alla sua immagine e il figlio Hussein sta completando l’opera.

Anche grazie ai profili social – su Instagram ha oltre 3 milioni di follower – ha costruito pian piano la sua immagine pubblica, mostrando i suoi impegni dal serio al faceto. Non a caso è stato per anni lo scapolo d’oro per eccellenza e uno dei giovani rampolli più desiderati della sua generazione.

Tutto questo finché non ha conosciuto la splendida Rajwa al Saif, figlia di una delle più ricche e potenti famiglie dell’Arabia Saudita e con la quale ha annunciato il fidanzamento ufficiale nell’agosto 2022. Un matrimonio da favola celebrato appena un anno dopo, con una Rania emozionata come non mai.