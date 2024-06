Rania di Giordania maestosa e Rajwa incinta in rosso: il significato segreto dei look

Rania di Giordania e Rajwa partecipano al Giubileo d'Argento per i 25 anni di regno di Abdullah: il significato segreto e simbolico dei loro look

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania è apparsa maestosa alla celebrazione del Giubileo d’Argento di suo marito, il Re Abdullah II, che si è tenuto al Palazzo Raghadan ad Amman. Accanto alle Loro Maestà erano presenti il Principe ereditario, Hussein bin Abdullah e sua moglie, la Principessa Rajwa, incinta del loro primo figlio, che mostrava orgogliosa il pancione. Suocera e nuora erano semplicemente splendide e i loro look ricercati nascondevano un potente significato.

Il giubileo d’argento del regno hashemita in Giordania, che segna i 25 anni sul trono di Re Abdullah II, è stato celebrato con un grande parata militare nella capitale che ha visto la partecipazione di 8mila invitati di vario rango e provenienza. Ovviamente era presente la Famiglia Reale, il Sovrano, sua moglie Rania di Giordania, la Principessa Iman, Hussein e Rajwa alla loro prima uscita congiunta dopo l’annuncio della gravidanza.

Rania di Giordania, l’abito su misura dal valore inestimabile

Per l’occasione speciale, Rania di Giordania ha sfoggiato un look da mille e una notte, dallo stile arabo ricercato. La Regina infatti ha indossato un lungo abito chiaro, realizzato appositamente per lei dallo stilista giordano Laith Maalouf. Il vestito bianco era ricco di simboli, volti a omaggiare la Giordania.

L’abito era composto da un corpetto a camicia con 7 bottoni che rappresentavano la stella giordana a 7 punte e da un bustier grigio, simile a un’armatura che simboleggiava “la protezione e la forza che la Giordania ha sperimentato negli ultimi 25 anni”.

Fonte: IPA

La gonna lunga, morbida e con molte pieghe su ciascuna delle quali era ricamata a mano una spiga di grano che ha un potente valore simbolico. Infatti, “nella kefiah giordana, il motivo del grano simboleggia abbondanza e prosperità, riflettendo l’eredità agricola e la profondità culturale della Giordania”, ha spiegato lo stilista.

Laith Maalouf ha raccontato come è nato lo splendido vestito indossato da Rania di Giordania. “La creazione dell’abito è stato un lavoro di amore e dedizione, che ha richiesto circa 200 ore di lavoro meticoloso. Dagli incontri iniziali con Sua Maestà per discutere il design, passando per gli schizzi, l’approvvigionamento dei tessuti appropriati, la creazione di modelli, il cucito e il ricamo, ogni passaggio è stato gestito con la massima cura e attenzione ai dettagli da abili couturier”.

Fonte: IPA

Rania di Giordania con la tiara

Rania ha completato il look indossando, ed è un evento raro, una tiara di diamanti, per la precisione la Arabic Scroll Tiara, che ha abbinato a degli orecchini pendenti in diamanti. Sofisticata e originale la pettinatura. La Regina infatti ha optato per una coda bassa, intrecciandola con il diadema da cui spuntava la frangia a ciuffo.

Fonte: IPA

Rajwa di Giordania, l’abito rosso con mantello esalta il pancione

Altrettanto importante e simbolico è il look che ha scelto Rajwa di Giordania che per la seconda volta, dopo il ritratto ufficiale, ha mostrato il pancione. Ancora una volta la Principessa ha optato per un look rosso. Come Rania, anche il suo abito è stato creato su misura dal brand saudita Honayda Serafi, in onore della sua terra d’origine, l’Arabia Saudita, anche se il look è stato realizzato per omaggiare la Giordania, suo paese d’adozione grazie al matrimonio col Principe Hussein. A partire dal colore rosso che richiamava alla mente la dinastia hashemita e rappresenta l’amore e la lealtà verso la terra.

Fonte: IPA

L’abito con mantello è stato finemente decorato con ricami a punto croce, realizzati coi colori della bandiera giordana e con fili d’argento che simboleggiavano i 25 anni di regno del Re Abdullah .

“Nascendo dalla convinzione di Honayda di dare potere alle donne in tutto il mondo e mirando a far luce sul patrimonio della moda collegando le culture, è stato un immenso piacere creare con Sua Altezza Reale la Principessa Rajwa Al Hussein il suo look per questo grande evento, altamente significativo anche per l’arrivo del primo figlio”, ha dichiarato Serafi.

L’abito è stato realizzato combinando tecniche tradizionali e all’avanguardia, compresa la stampa in 3 D. Ci sono volute 120 ore solo per creare i decori del colletto e del mantello e 950 ore di lavorazione in atelier.