Fonte: IPA Rajwa di Giordania

Rajwa e il Principe Al Hussein di Giordania hanno celebrato un matrimonio da sogno lo scorso 1 giugno 2023. Alle fastose nozze reali hanno partecipato le teste coronate di tutto il mondo, tra cui anche Kate e William d’Inghilterra, che sono volati nel paese del Medio Oriente per rappresentare la famiglia reale inglese. A distanza di circa dieci mesi dal quel giorno magnifico, i due eredi al trono hashemita hanno annunciato al mondo di aspettare un bambino. Da allora Rajwa di Giordania non era più apparsa in pubblico ma, in occasione del primo anniversario delle nozze reali, la casa reale di Giordania ha rilasciato degli scatti della Principessa in dolce attesa.

Nelle foto Rajwa di Giordania appare raggiante, grazie anche a un look ben studiato, che è riuscito a esaltare la sua bellezza e le forme morbide di una gravidanza che ha già superato i primi mesi.

Rajwa di Giordania, futura mamma in rosso

L’erede al trono di Giordania, Al Hussein, ha sposato Rajwa Al Saif l’1 giugno 2023. I due Principi del paese mediorientale sono in attesa di un figlio, come è stato annunciato dal Palazzo Reale, anche se nulla è stato svelato riguardo il sesso del nascituro. Rajwa e il Principe Al Hussein di Giordania diventeranno genitori nel corso della prossima estate e, quindi, la gravidanza della futura Regina potrebbe già essere giunta all’ultimo trimestre.

Nel primo scatto ufficiale, divulgato dalla Casa Reale di Giordania, da quando è stata resa nota la sua gravidanza, la Principessa di Rajwa appare, infatti, con un pancione già pronunciato anche se, l’ultima volta che era apparsa in pubblico, durante un recente viaggio a Singapore, nulla aveva fatto presagire il suo stato interessante.

Per posare davanti all’obbiettivo del fotografo, la nuora della bellissima Rania di Giordania ha scelto un look elegante dal sicuro effetto. La Principessa del paese mediorientale, infatti, ha indossato per l’occasione un vestito rosso fuoco che accendeva la sua indubbia bellezza, esaltata ancora di più dalla gravidanza. L’abito di Rajwa di Giordania presentava il classico taglio sotto il seno degli indumenti adatti alla gestazione, ma era animato da diversi dettagli. La gonna, infatti, era a pieghe e lo stesso movimento della stoffa si trovava anche nelle maniche dell’abito, che erano trasparenti e a sbuffo. Sul davanti il vestito, invece, era chiuso da un nastrino.

Rajwa di Giordania punta sugli orecchini

La Casa Reale di Giordania ha celebrato il matrimonio di Rajwa e del Principe Al Hussein nel giorno del loro primo anniversario, con delle foto della futura sovrana in dolce attesa. Per l’occasione Rajwa di Giordania ha indossato un morbido abito rosso in un tessuto leggero con gonna a pieghe. La Principessa ha completato il suo look con un’acconciatura non elaborata, che fermava solamente due sue ciocche di capelli dietro la nuca e un make up declinato nei toni dell’arancio.

Il vero dettaglio di stile dell’intero outfit era, però, un paio d’orecchini in oro piuttosto evidenti, che Rajwa di Giordania ha indossato per l’occasione. I gioielli erano di forma rotonda e intagliati, con dei ciondoli in perla.