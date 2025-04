Re Carlo a Pasqua si concede uno sgarro alla dieta: il sontuoso menù

Fonte: IPA Re Carlo

La domenica di Pasqua è un giorno speciale per la casa reale inglese. La giornata, come da tradizione, si apre con la caccia alle uova dedicata ai bambini – tradizione iniziata dalla Regina Vittoria, per proseguire con la Santa Messa alla St. George’s Chapel nel castello di Windsor. E continua con qualcosa che accomuna la famiglia coronata a tutte le altre famiglie del mondo: un sontuoso, lauto pranzo in famiglia. Neppure Re Carlo può sottrarsi, nonostante la sua abitudine a saltare il pranzo per non sottrarre tempo al lavoro.

Il menù di Pasqua di Re Carlo

Non sappiamo esattamente cosa arriverà sulla tavola di Buckingham Palace quest’anno, ma negli anni passati sono arrivati numerosi indizi su quello che Re Carlo e la Regina Camilla amano gustare nel pranzo di Pasqua. A rivelare il sontuoso menù alla testata HELLO! è una fonte più che autorevole, l’ex chef reale Darren McGrady.

Immancabile, come da tradizione, l’agnello arrosto, simbolo cristiano dell’agnello di Dio. La carne arriva sempre ben cotta, perché la Regina Elisabetta la preferiva così. Come contorno, una leggera insalata. In seguito – e ricordiamo che in Inghilterra non esiste la divisione tra primo e secondo tipica dell’Italia – una seconda portata di formaggio e frutta, con i latticini prodotti presso la Windsor Dairy. Dalla tenuta anche la frutta: le dolcissime pesche bianche Windsor.

Digerite le portate principali arriva, immancabile nel Regno Unito, l’ora del tè. Una tradizione che, nel giorno pasquale, diventa ancora più dolce. A corredo della tradizionale bevanda, gli chef preparano paninelli dolci a forma di croce. E le uova di cioccolato? Di certo non mancano, anzi sono pregiatissime. Non dolci confezionati, ma una vasta selezione di cioccolato decorato a mano.

La defunta Elisabetta ne faceva una scorpacciata in quanto, così come rivelato dello chef, “pazza del cioccolato”. Lo stesso non si può dire del suo erede che amante dei dolci non è lo è affatto, ma non disdegna affatto un buon agnello arrosto. Questa domenica, insomma, Re Carlo farà uno strappo alla regola e, almeno per una volta, si concederà il tempo di un lungo e nutriente pranzo.

Il pranzo senza Kate e William

La dolcezza dei manicaretti in tavola, per Re Carlo sarà tuttavia amareggiata dall’assenza dell’amato figlio William, della cara nuora Kate e degli adorati nipotini George, Charlotte e Louis – mancheranno anche Harry, Meghan e i piccoli Lilibet e Archie, ma la loro assenza era da tempo prevista. Kate Middleton ha infatti preferito sottrarsi ai doveri istituzionali, Messa di Pasqua compresa, per dedicarsi totalmente alla sua famiglia.

Il primogenito del Re trascorrerà le feste nella tenuta di campagna di Amner Hall, nel Norfolk, in sola compagnia della moglie e dei figli (seppur alcune voci ipotizzino l’arrivo anche della suocera Carole e della cognata Pippa Middleton). Dopo il duro anno alle prese con la malattia di Kate, la coppia ha infatti deciso di dare assoluta priorità al tempo speso con i propri bambini e, stando così le cose, siamo sicuri che Re Carlo perdonerà la pesante assenza a tavola.