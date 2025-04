Kate Middleton delude a Pasqua. Ma non è la prima volta che dà forfait

Kate Middleton e William non partecipano alla messa di Pasqua. La loro assenza delude molto, ma non è la prima volta che saltano la funzione

Fonte: Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

Kate Middleton, William e i loro figli non parteciperanno alla messa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, con Re Carlo e Camilla. La decisione dei Principi del Galles di saltare il tradizionale appuntamento ha suscitato non poche polemiche. Ma non è la prima volta che danno forfait.

Kate Middleton e William saltano la messa di Pasqua

Contrariamente a ogni aspettativa, non vedremo Kate Middleton il giorno di Pasqua. Anche lo scorso anno non aveva partecipato alla messa al Castello di Windsor. Ma all’epoca la sua assenza era più che giustificata, dato che si stava curando contro il cancro.

Per questo la sua decisione di non esserci quest’anno ha diviso l’opinione pubblica. Praticamente tutti si aspettavano di vedere lei con William e i tre figli a Windsor insieme al Sovrano e agli altri membri della Famiglia Reale. Anzi c’era molta attesa per questo ritorno in pubblico di Kate, dato che non si è più mostrata dallo scorso 17 marzo, il giorno della parata di San Patrizio, eccezione fa per i due video pubblicati su Instagram questa settimana, ma girati il mese scorso mentre si trovava nel District Lake con gli scout.

L’assenza di Kate pesa dunque particolarmente ed è stata critica da più parti, visto che da un mese che non appare più in pubblico, con la scusa che si deve occupare dei figli, attualmente in vacanza. Tra l’altro, con loro e con William si è concessa una settimana bianca nelle Alpi francesi la settimana scorsa. Mentre a febbraio era stata ai Caraibi.

La Principessa è quindi latitante. Tutti sono concordi col fatto che debba dare priorità alla propria famiglia, ma avrebbe potuto sacrificare almeno la domenica di Pasqua per la Corona, dopo tutte queste vacanze. I bambini di certo non ne avrebbero sofferto.

Kate Middleton, Pasqua nel Norfolk

Ma William e Kate hanno preferito fare diversamente. Dopo la settimana bianca, sono partiti per la loro casa nel Norfolk, Anmer Hall, dove trascorreranno la Pasqua, probabilmente in compagnia dei genitori della Principessa, Carole e Michael Middleton, che hanno una proprietà nelle vicinanze.

Fonti vicine alla coppia hanno provato a giustificare questa decisione. George, Charlotte e Louis riprenderanno la scuola la settimana prossima e William e Kate vogliono trascorrere più tempo possibile coi figli in privato.

Così, niente messa con il Re, né sfilata con uno dei suoi look primaverili verso la cappella interna al Castello di Windsor.

Kate Middleton, non è la prima volta che dà forfait a Pasqua

L’assenza di Kate a Pasqua 2025 fa scalpore, ma a dir la verità non è la prima volta che la Principessa e suo marito saltano questo appuntamento. Durante i primi anni di matrimonio, dal 2011 al 2013 la coppia non si presentò mai alla messa di Pasqua con la Regina. Non erano presenti nemmeno nel 2015 e nel 2016. Nel 2020 e nel 2021 la funzione fu sospesa a causa del Covid. E nel 2024, come detto, Kate si stava curando contro il cancro.

Quindi l’ultima volta che l’abbiamo vista a Pasqua era il 2023, in quell’anno debuttò alla cerimonia anche il Principino Louis.

Comunque, anche Carlo, quando era Principe del Galles, non partecipò regolarmente alla funzione religiosa di Pasqua. Ora che è Re e Capo della Chiesa anglicana non può più permettersi di saltarla.