Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini

Kate Middleton è stata sorpresa in Francia, in una località esclusiva, amata anche da Charlene di Monaco: la fuga segreta sulla neve

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa dopo settimane in cui era sparita dalle scene. La Principessa del Galles è stata paparazzata insieme a William e ai tre figli in Francia, precisamente a Courchevel, una delle mete esclusive preferite da Alberto e Charlene di Monaco.

Kate Middleton, fuga segreta in Francia

In molti si sono chiesti che fine ha fatto Kate Middleton, visto che è dal 17 marzo, ossia dal giorno di San Patrizio, che non si mostra più in pubblico. Rassicurati sulle sue condizioni di salute, la Principessa del Galles si è presa una vacanza, la seconda da inizio anno, per stare accanto ai figli George, Charlotte e Louis.

Fino ad ora non si sapeva dove fosse, anche perché pure William era sparito da qualche giorno, salvo ricomparire con George a Parigi alla partita del PSG contro l’Aston Villa, la loro squadra del cuore. E intanto a Londra è tornato Harry che ha fatto uno dei suoi show nell’Aula di Tribunale e Carlo e Camilla si godevano l’Italia nella loro visita di Stato.

Si pensa che Kate si fosse trasferita nella casa di campagna nel Norfolk per trascorrere le vacanze di primavera e ricomparire alla Messa di Pasqua. E invece no.

La Principessa del Galles ha approfittato dell’ultima neve per fare una settimana bianca insieme alla famiglia. Prima del cancro, lei, William e i bambini erano soliti trascorrere qualche giorno sulle Alpi. Così, hanno voluto riprendere la tradizione, anche se ormai siamo a fine stagione.

Kate e William hanno portato i bambini a Courchevel, uno dei luoghi preferiti anche da Charlene e Alberto di Monaco.

Kate Middleton paparazzata nello chalet esclusivo

La Principessa del Galles è stata fotografata con William e i bambini sulla veranda di uno chalet esclusivo mentre stanno facendo colazione. Kate indossa una maglia termica nera o un golf a righe, pronta per andare a sciare nelle foto pubblicate sul magazine francese Paris Match.

Lo sci è uno degli sport preferiti da Lady Middleton e consorte che come sempre, quando si tratta di competizioni, si sfidano senza mezzi termini. George ha ereditato dai genitori la passione per le discese, ma anche Charlotte e Louis si destreggiano sulla neve.

Un addetto agli impianti di risalita ha dichiarato: “Sapevamo che erano lì. Ma pochi di noi li hanno visti, non ne so di più”. In effetti, di solito frequentano la località dell’Alta Savoia a gennaio, ma i problemi di salute della Principessa hanno fatto posticipare la vacanza, anche se, va notato i Principi del Galles lo scorso febbraio sono partiti per i Caraibi.

William e Kate hanno optato per la massima discrezione. Infatti, la loro scorta è ridotta al minimo e hanno cercato di passare inosservati. Probabilmente, nessuno avrebbe saputo niente della loro fuga in montagna se il Principe non fosse andato al Parco dei Principi con George.

D’altro canto, il resort nel bosco scelto dalla coppia garantisce la massima discrezione e William e Kate sanno come passare inosservati, differentemente da Meghan Markle e da Harry.