Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le voci

Kate Middleton è stata sorpresa a chiacchierare con affetto assieme James, il Conte di Wessex e la conversazione non è passata inosservata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

Kate Middleton è stata immortalata la domenica di Pasqua mentre scambiava alcune battute con James, il giovanissimo Conte di Wessex. Raramente i due si incontrano e ancora più straordinario è stato il fatto che abbiano interagito pubblicamente con tanto affetto, accendendo l’attenzione di tutti.

Kate Middleton, lo scambio di battute con il Conte di Wessex

Kate Middleton è stata tra le protagoniste della Pasqua reale britannica. Dopo due anni di assenza è tornata accanto a Re Carlo per la funzione solenne che ogni anno si tiene la mattina presso la Cappella di San Giorgio a Windsor.

Con Kate, che indossava un abito riciclato di Self Portrait, c’erano ovviamente William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che sono sempre più grandi. Specialmente il primogenito che si appresta a compiere 13 anni a luglio.

La sola presenza del Principe e della Principessa del Galles alla messa di Pasqua col Re ha fatto notizia. Ma quest’anno non sarebbero potuti mancare, dato il momento delicato che sta attraversando la Monarchia a causa dello scandalo che ha travolto Andrea, l’ex Duca di York, e Sarah Ferguson. La situazione è talmente grave che le loro figlie, Beatrice ed Eugenia, si sono autoescluse dalla funzione con il beneplacito del Sovrano.

Kate Middleton, l’assenza della Duchessa di Edimburgo

Ma a mancavano all’appello anche altri due membri fondamentali della Famiglia Reale, Sophie di Edimburgo e sua figlia Lady Louise. La moglie del Principe Edoardo, considerata già dalla Regina Elisabetta una colonna portante della Corona, non ha partecipato alla messa perché malata. Mentre Louise era impegnata con gli studi, almeno stando alla versione ufficiale.

A rappresentare la famiglia, comunque, c’erano Edoardo, fratello minore di Carlo, e suo figlio James, il Conte di Wessex con cui si è intrattenuta Kate.

Kate Middleton, chi è James, Conte del Wessex

La Principessa del Galles, seguendo probabilmente il suo istinto protettivo, ha cercato di far sentire a suo agio, James, che di fatto è suo cugino acquisito, essendo Edoardo e Sophie, zii di William.

James infatti è il figlio maggiore di Edoardo e Sophie del Wessex. Dunque, è nipote di Re Carlo. Nato il 17 dicembre 2007, frequenta il Radley College. È sedicesimo in linea di successione al trono ed è noto per la sua discrezione. Ha ereditato il titolo di Conte di Wessex dal padre, quando quest’ultimo è diventato Duca di Edimburgo.

James è arrivato con il padre alla Cappella di San Giorgio e ha partecipato alla processione verso la chiesa, camminando dietro a William e Kate. Poco prima di entrare per assistere alla funzione, la Principessa del Galles lo ha chiamato vicino a sé, scambiando qualche battuta cordiale con lui, probabilmente per metterlo a suo agio.

Nessuno sa cosa si siano detti, ma dai sorrisi e dalle espressioni serene nel volto di entrambi, è apparso evidente l’affetto tra i due. Questo ha scatenato non poche voci e commenti entusiastici sui social nel lodare le qualità di Lady Middleton, anche come futuro leader della Famiglia Reale, quando diventerà Regina consorte.

Kate Middleton, le voci entusiaste su di lei

Qualcuno sui social ha definito Kate e James “amici nati”. Altri hanno scritto: “Una bellissima interazione tra la Principessa del Galles e James, Conte di Wessex”.

E ancora: “La Principessa del Galles sarà un’ottima guida per i giovani reali. È una persona così alla mano che credo si sentiranno a loro agio in sua presenza”. Altri hanno commentato che “bello vedere Catherine che lo metteva a suo agio”; “Adoro quanto siano unite le famiglie del Galles e di Edimburgo”.