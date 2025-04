Fonte: IPA James di Wessex

C’è sempre posto per un nuovo, affascinante, giovane dalla testa coronata. Ad attirare l’attenzione dei sudditi di tutto il mondo – in particolare di genere femminile – è ultimamente il 17enne James di Wessex. Figlio del duca Edoardo e della duchessa Sophie di Edimburgo, il più piccolo e (forse anche per questo) il preferito degli otto pronipoti della Regina Elisabetta II. Scopriamo qualcosa di più su questo rubacuori in erba, le cui apparizioni in pubblico sono tanto rare quanto eclatanti.

Chi è James di Wessex

Il suo nome completo è James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, nato al Frimley Park Hospital il 17 dicembre 2007. Il papà appena nato lo definì “molto carino e coccoloso”. È il minore nonché l’unico maschio del duca Edoardo e della duchessa Sophie di Edimburgo, fratello minore della tenace e sportiva Lady Louise Windsor. In quanto unico erede maschio del Principe Edoardo e della Contessa di Wessex è – attualmente – al 14esimo posto nella linea di successione al trono britannico.

Diventa di James di Wessex recentemente, in precedenza era appellato come Visconte Severn, uno dei titoli sussidiari del padre, riferimento alle radici gallesi di mamma Sophie (Severn è uno dei fiumi più grandi del Galles). A James, così come alla sorella Louis, di 5 anni più grandi, spetterebbe per nascita lo status di principe e lo stile di Altezza Reale, ma i pragmatici genitori hanno scelto di imporre ai figli il più modesto titolo di conte. “Cerchiamo di farli crescere con la consapevolezza che molto probabilmente dovranno lavorare per vivere… Per questo abbiamo deciso di non usare i titoli di Altezza Reale. Li hanno e possono decidere di usarli a partire dai 18 anni, ma è altamente improbabile che decidano di farlo” spiegò la duchessa Sophie al Sunday Times.

Lontano dagli sfarzi della Famiglia Reale

James vive assieme ai genitori e alla sorella nella casa di famiglia di Bagshot Park, nel Surrey, a undici miglia di distanza da Windsor e vicina alla nuova casa di Kate e William nel Galles, l’Adelaide Cottage. Ha ricevuto la propria educazione scolastica presso due scuole private indipendenti e co-educative della zona e oggi frequenta l’ultimo anno di liceo. Di lui si sa ben poco perché sembra che, così come la sorella Lady Louis, non sia presente sui social network.

Presente è impegnato, invece, è nella salvaguardia della natura e dal 2020 si è unita ai genitori nella Great British Beach Clean della Marine Conservative Society, che si impegna a ripulire le spiagge del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord. Assieme ai genitori ha anche partecipato ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino e ai Giochi del Commonwealth di Birmingham. La sua ultima apparizione pubblica è quella alla Messa di Pasqua del 2025, dove era invece assente la Principessa Kate Middleton con la sua famiglia.

Insomma, James è un giovane uomo serio e dai grandi valori e non stupisce sapere che era il preferito della bisnonna Elisabetta. Con la Regina, il giovane Conte condivideva la passione per la residenza di Balmoral e un grande entusiasmo per la pesca a mosca, uno degli sport più amati anche dalla defunta Regina Madre.