Lady Louise Windsor, la nipote di Elisabetta II

Fonte: Getty Images Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor è la prima figlia dei Duchi di Edimburgo, lei e suo fratello minore, l’attuale Conte di Wessex, sono i nipoti più giovani della Regina Elisabetta II.

Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, questo è il titolo e il nome completo della giovane, non è nata nella capitale inglese come molti dei suoi cugini, ma al Frimley Park Hospital, nella contea del Surrey, l’8 novembre 2003. In quanto figlia del Principe Edoardo, Lady Louise è attualmente al 16° posto nella linea di successione al trono britannico.

Un parto difficile per la madre Sophie

Sua madre è stata portata d’urgenza in ospedale per dare alla luce Louise con un mese di anticipo. Il padre, il Principe Edoardo, non era al fianco di Sophie quando la primogenita è nata perché era in visita ufficiale alle Mauritius.

Louise era prematura e la sua nascita ha comportato alcune complicazioni. A causa di un distacco della placenta, che ha provocato una grave perdita di sangue sia alla madre sia alla figlia, la bambina è stata fatta nascere dal chirurgo e ginecologo reale Marcus Setchell con un parto cesareo d’urgenza.

Fonte: Getty Images

L’esotropia di Lady Louise

Nata con l’esotropia, una condizione che porta gli occhi a guardare verso l’interno, Lady Louise ha avuto problemi di vista durante la crescita. A soli 18 mesi è stata sottoposta al primo intervento oculistico per correggere la vista. L’intervento non ha avuto il successo sperato e Louise è stata sottoposta a un secondo nel 2014. Adesso il problema pare essere stato risolto completamente.

“I bambini prematuri possono spesso avere degli strabismi perché gli occhi sono l’ultima parte del neonato a completarsi“, ha detto la madre Sophie al Sunday Express a proposito della condizione oculare di sua figlia. “Il suo strabismo era piuttosto evidente quando era piccola e ci è voluto tanto tempo per correggerlo. Bisogna assicurarsi che un occhio non diventi più dominante dell’altro, ma ora sta bene, la sua vista è perfetta” ha aggiunto.

Fonte: Getty Images

In Canada c’è un lago che porta il suo nome

Durante una visita a Winnipeg, nella provincia canadese di Manitoba, il Principe Edoardo ha ricevuto un regalo inaspettato dal governatore della provincia, Gary Doer.

Secondo quanto riportato dal Vancouver Sun, dopo aver pronunciato un discorso in onore dei militari canadesi, il Principe Edoardo ha ricevuto due targhe che intitolavano due laghi del Manitoba nordoccidentale a Lady Louise, che all’epoca aveva 4 anni, e a suo fratello James, allora Visconte Severn, di 5 mesi.

La stessa passione del nonno, il Principe Filippo

Per quanto riguarda i suoi hobby, Lady Louise ha seguito le orme del nonno, il Principe Filippo e come lui, ha la passione per le gare in carrozza. Ha ereditato i pony e il calesse del Principe dopo la sua morte e, nel maggio del 2022, ha dato prova della sua abilità in pubblico, guidando proprio la carrozza del nonno al Platinum Jubilee Royal Windsor Horse Show.

Fonte: Getty Images

Non sapeva che sua nonna fosse la Regina d’Inghilterra

I Duchi di Edimburgo hanno sempre cercato di tenere i due figli lontani dalla vita pubblica, crescendoli in una realtà il più possibile “normale”. Talmente normale che i ragazzi da piccoli non avevano capito che la nonna Elisabetta era la Regina.

In un’intervista rilasciata a Louise Minchlin della BBC nel maggio 2016, Sophie ha rivelato che sua figlia non aveva proprio capito che sua nonna era la Regina. “Quando tornava a casa da scuola diceva: ‘Mamma, la gente continua a dirmi che la nonna è la regina’. E io le ho chiesto: “Sì, come ti fa sentire?”. E lei ha risposto: ‘Non capisco’. … Non credo che avesse capito che forse c’era una sola regina” ha detto Sophie a Minchlin.

Damigella d’onore al matrimonio di William e Kate

Nel 2011, Louise è stata la damigella d’onore al royal wedding del Principe William e di Kate Middleton. Più recentemente, ha avuto un ruolo chiave in un altro matrimonio reale: quello della Principessa Eugenie di York con Jack Brooksbank nell’ottobre 2018.

Fonte: Getty Images

Frequenta la stessa università del cugino William

Dopo aver conseguito il diploma di maturità in inglese, teatro, storia e politica, Lady Louise ha seguito le orme del cugino, il Principe William, e si è iscritta all’Università di St Andrews, in Scozia, dove sta studiando inglese. Da settembre 2022, infatti, ha iniziato a frequentare proprio l’Università che ha fatto da cupido a William e Kate.

Louise ha iniziato le lezioni universitarie solo due giorni prima che la nonna, la Regina Elisabetta, venisse a mancare e così ha subito interrotto i corsi per recarsi a Balmoral, per stare con il resto della famiglia reale.

La giovane è stata una presenza costante durante gli eventi in onore della nonna scomparsa. Al Palazzo di Westminster, lei e suo fratello James hanno reso omaggio alla loro defunta nonna, insieme ai cugini. Louise ha indossato una collana con la sagoma di una testa di cavallo. La collana era forse un omaggio all’amore che lei e la nonna condividevano per i cavalli. Anche al funerale della Regina, ha indossato nuovamente la collana.

Fonte: Getty Images

Ha lavorato in un vivaio

Durante l’estate prima di andare all’università, Lady Louise ha lavorato in un vivaio guadagnando 6,63 sterline all’ora (circa 7,62 euro), il salario minimo per i neo maggiorenni previsto nel Regno Unito. Nel vivaio – la cui ubicazione non è stata resa nota – Louise ha aiutato alle casse, accolto i clienti, potato e travasato le piante.

Un cliente ha dichiarato al quotidiano The Sun: “Sapevo che la crisi del costo della vita era grave, ma non pensavo che avrei mai visto una nipote della Regina lavorare in un vivaio”. Un altro cliente ha aggiunto: “Il personale sembrava adorarla. Non capita tutti i giorni di comprare le begonie da un membro della famiglia reale”. E un terzo, che è stato servito proprio da Louise, ha detto: “Non potevo credere che fosse Lady Louise, ho dovuto guardarla due volte”.

Niente titoli per Louise

Nelle lettere patenti emesse nel 1917 da Re Giorgio V, venne decretato che i nipoti del monarca potevano usare il trattamento di S.A.R. (Sua Altezza Reale) oltre al titolo di “principe” o “principessa”, ma Edoardo e Sophie hanno deciso che i figli avrebbero ricevuto soltanto i titoli di cortesia come figli di un conte.

Al compimento dei 18 anni, a Lady Louise è stato concesso di scegliere se utilizzare il trattamento di Sua Altezza Reale, un’opportunità che finora ha rifiutato.

Fonte: Getty Images

Il titolo di Conte di Wessex è andato al fratello minore James e questo ha creato alcune polemiche in Gran Bretagna per la disuguaglianza di trattamento tra maschi e femmine nella trasmissione dei titoli nobiliari. In realtà nel 2013, la Regina Elisabetta II ha cambiato la tradizione a favore di un trattamento alla pari per maschi e femmine, abrogando la legge che imponeva la primogenitura maschile nella linea di successione al trono.

Grazie a questo cambio la Principessa Charlotte è rimasta al terzo posto in linea di successione e non è stata scavalcata dal fratello minore Louis. Ma la nuova legge non ha valore retroattivo e quindi Louise non ne ha potuto beneficiare.

La nuova leva della Royal Family

Il 6 maggio Lady Louise ha partecipato all’incoronazione di suo zio, Re Carlo III, con il padre, il Principe Edoardo, la madre, Sophie e il fratello James. Per l’occasione ha indossato un abito floreale nei toni del celeste e del bianco con un cappello a tesa larga abbinato ed è stata una delle più apprezzate per il look.

Fonte: Getty Images

Lady Louise Windsor, nei prossimi anni, sicuramente si ritaglierà un ruolo importante nella Royal Family anche se sembra essere una ragazza amante della privacy. Attualmente la famiglia reale britannica ha necessità di avere alcuni volti giovani a rappresentare l’istituzione per riuscire ad arrivare anche ai ragazzi che sembrano un po’ scettici nei confronti della monarchia.