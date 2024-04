Chi è Lord Frederick Windsor, il figlio dei Principi di Kent

Fonte: Getty Images Lord Frederick Windsor

Nel panorama della nobiltà britannica odierna, c’è un uomo che alcuni trovano somigliante fisicamente al Principe William, si chiama Lord Frederick Windsor ed è un esponente minore della famiglia reale e un lontano cugino del futuro re.

Lord Frederick Windsor è figlio del Principe e della Principessa Michael di Kent. Il Principe Michael, cugino della Regina Elisabetta, è il fratello minore del Duca di Kent. Frederick è cresciuto a Kensington Palace, nell’appartamento vicino ai suoi cugini più lontani, il Principe Harry e il Principe William.

La madre di Frederick, chiamato da tutti Freddie, è la baronessa Marie Christine von Reibnitz, ma da quando ha sposato il Principe Michael, nel 1978, ha iniziato ad usare il titolo del marito. Il titolo di quest’ultimo non le consente di usarlo seguito dal suo nome proprio – Principessa Marie Christine – che potrebbe utilizzare solo se fosse nata nella famiglia reale britannica. Deve quindi essere seguito dal nome del marito: Principessa Michael di Kent.

L’amore incontrato in taxi

Per lo stesso motivo la moglie di Frederick, Sophie, è Lady Frederick Windsor. Frederick e Sophie si sono incontrati la notte di Capodanno di 17 anni fa a Soho, un quartiere di Londra. Come ha raccontato recentemente Sophie al magazine Tatler: “Stavamo lasciando due feste diverse e abbiamo preso lo stesso taxi. Le sue prime parole sono state: ‘Sei Big Suze, ti amo!’. Ho guardato questo bel viso e ho pensato: ‘Oh Dio. Ciao a tutti. Sarò nei guai’”.

Dopo due anni, Frederick le ha chiesto di sposarlo con un anello di diamanti che era appartenuto a sua nonna, la Principessa Marina di Kent. Così nel settembre 2009 a Hampton Court, Lord Frederick Windsor ha sposato Sophie Winkleman.

Fonte: Getty Images

Nella stessa intervista, Sophie ha raccontato che il matrimonio è stato organizzato dalla suocera che ha scelto anche l’abito da sposa della nuora: “Non conoscevo nessuno al mio matrimonio. Avevo i miei migliori amici lì, ma fondamentalmente era pieno di volti che non avevo mai visto prima. Mia suocera, la principessa Michael di Kent, si è presa la piena responsabilità personale di tutto e lo ha fatto brillantemente, compreso il vestito che indossavo”. L’abito era della stilista russa Anna Bystrova per Roza Couture, uno dei brand preferiti dalla Principessa.

Un’attrice nella royal family prima di Meghan Markle

Prima di Harry, è stato Frederick a innamorarsi di un’attrice e a introdurla a corte, in questo caso, con successo. Sua moglie Sophie è infatti un’attrice che ha recitato nella serie FX Trust e ha avuto il ruolo di “Zoey”, la fidanzata del personaggio di Ashton Kutcher, “Walden”, in Due uomini e mezzo. In Italia è conosciuta per aver interpretato “Susan” adulta in Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio.

Sophie, sorellastra della presentatrice televisiva Claudia Winkleman, in Gran Bretagna è nota soprattutto per aver interpretato “Big Suze” nella serie comica Peep Show, molto seguita in UK, trasmessa tra il 2003 e il 2015. Attualmente è in onda nella tv britannica nei panni della “Duchessa di Rochester”, il suo personaggio in Belgravia: The Next Chapter, la seconda stagione della serie in costume basata sull’omonimo romanzo di Julian Fellowes.

Fonte: Getty Images

Frederick e Sophie hanno due figlie, Maud Elizabeth Daphne Marina – che ha frequentato la stessa scuola del Principe George – e Isabella Alexandra May. Maud è nata nel 2013 a Los Angeles, dove Frederick e Sophie hanno vissuto per un periodo, per poi decidere di tornare e stabilirsi a Londra. Le motivazioni del ritorno nella capitale inglese, le ha rivelate Sophie: “Avevo bisogno di mia madre e mia cognata (Lady Gabriella Kingston) per avere un aiuto gratuito, ed era la cosa giusta da fare.” La secondogenita Isabella è nata a Londra nel 2016.

Parlando del nome della prima figlia, Lord Frederick ha detto: “Ci piaceva l’idea di un nome inglese all’antica e nella famiglia di mio padre ci sono un paio di Principesse Maud che risalgono a circa cento anni fa”.

Fonte: Getty Images

Frederick non è un working royal – non lavora per la Corona – anche se è spesso presente nelle occasioni ufficiali come ad esempio il Trooping the Colour e partecipa ai maggiori eventi della famiglia reale come il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e l’incoronazione di Re Carlo.

Frederick ha una sorella, Lady Gabriella, recentemente protagonista suo malgrado di un lutto improvviso: il marito Thomas Kingston è stato trovato morto con un colpo di arma da fuoco alla testa poche settimane fa. Una tragedia che si aggiunge al periodo difficile che stanno affrontando i Windsor.

Ha frequentato lo stesso college di Oscar Wilde

Nato il 6 aprile 1979, al St Mary’s Hospital di Londra, Lord Frederick Michael George David Louis Windsor – questo è il suo nome completo – sta per compiere 45 anni. Ha studiato alla Wetherby School, a Sunningdale e all’Eton College, l’istituto frequentato anche da William e Harry. Per proseguire con gli studi universitari al Magdalene College di Oxford – lo stesso frequentato da Oscar Wilde – dove ha conseguito una laurea in Lettere Classiche.

Fonte: Getty Images

Dopo la laurea, Frederick ha lavorato come modello di moda per una campagna di Burberry e per lo stilista Tomasz Starzewski e come giornalista musicale per il magazine Tatler. Lord Frederick aveva progettato di diventare un avvocato specializzato in diritto dello spettacolo, ma ha poi intrapreso una brillante carriera come analista finanziario ed è ora direttore esecutivo presso la JP Morgan Chase.

Ha partecipato ad un reality show

Anche Frederick ha avuto una piccola parentesi televisiva, prendendo parte ad un reality show andato in onda nel 2006. Frederick, all’epoca famoso per essere un grande amante delle feste, si è unito a un gruppo selezionato di celebrità portate in aereo sulle montagne del Sud America, per ricreare il terribile incidente aereo del 1972, avvenuto sulle Ande. Il figlio del Principe di Kent si è trovato a dover superare molteplici prove di sopravvivenza. Il reality è stata l’unica presenza televisiva del nobile che è al 53° posto in linea di successione al trono.

Da settembre 2016 fino alla chiusura nel 2023, Lord Frederick Windsor è stato presidente dell’associazione di beneficenza Soldier On!, che invitava le persone vulnerabili, svantaggiate o socialmente isolate a partecipare a progetti di archeologia e salvaguardia del patrimonio culturale.

Fonte: Getty Images

Negli anni, Lord Frederick Windsor ha cambiato molto stile di vita, soprattutto da quando ha accanto a sé Sophie, la coppia è riuscita a mantenere un profilo discreto rispetto ad altri membri della famiglia reale britannica. Sophie ha proseguito la sua carriera da attrice senza disdegnare gli impegni più importanti della royal family, conciliando i due mondi, e Frederick si è costruito una carriera nel settore bancario che lo ha reso indipendente.

Frederick e Sophie rappresentano un esempio di aristocrazia moderna, che combina l’eredità storica con una vita relativamente normale nel mondo contemporaneo.