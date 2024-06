Fonte: IPA Il Duca e la Duchessa di Edimburgo, Sophie ed Edoardo

Il 19 giugno 1999, nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, si sono uniti in matrimonio Sophie Rhys-Jones (oggi Duchessa di Edimburgo) e il Principe Edoardo. A distanza di 25 anni, la coppia festeggia le Nozze d’Argento con un nuovo ritratto. La loro storia d’amore è una delle più riservate: se i figli della Regina Elisabetta e del Principe Filippo sono finiti spesso (e volentieri) al centro di scandali, Sophie ed Edoardo sono sempre stati attenti al protocollo. A parte per una vicenda che ha scosso il Palazzo.

Principe Edoardo e Sophie festeggiano le nozze d’argento con un nuovo ritratto ufficiale

Le storie d’amore dei Reali sono sempre contornate da un alone da favola. Non è da meno quella del Principe Edoardo e di Sophie Rhys-Jones: si sono incontrati agli inizi degli anni ’90 durante un evento di tennis. Diversi anni di frequentazione per loro, fino al fidanzamento, annunciato nel gennaio 1999, con un anello da oltre 100mila euro, un diamante ovale fiancheggiato da diamanti minuscoli a forma di cuore.

“Riusciamo a farci una bella risata per la maggior parte del tempo, e ci amiamo, che è la cosa più importante di tutte”. Nessun cerimoniale per le nozze, tuttavia, che si sono tenute in modo “rilassato” su volere della coppia, persino per il dress code. Trasmesso in televisione, l’evento è stato seguito da 200 milioni di telespettatori. L’abito da sposa di Sophie? Un tripudio di organza, con 325.000 cristalli e perle, disegnato da Samantha Keswick. La coppia ha avuto due figli: Lady Louise Windsor, nata l’8 novembre 2003 e il figlio James, Conte di Wessex, arrivato il 17 dicembre 2007.

L’unico scandalo che ha coinvolto la coppia

I beninformati ne sono certi: è sempre stata Sophie la “preferita” della defunta Regina Elisabetta. Il motivo? Semplice: attenta al protocollo, ligia al dovere, ha cercato di non oscurare nessuno (errore commesso più volte da Meghan Markle), e si è adattata alla vita di corte. Ben pochi i momenti imbarazzanti per il Duca e la Duchessa di Edimburgo, come il flop televisivo di It’s a Royal Knockout: stando all’Express, una volta Re Carlo avrebbe definito “idiota” il fratello per un litigio con il Principe William ai tempi dell’università.

Il documentario Scandali a Palazzo, però, ci ricorda un momento piuttosto duro per la coppia, ovvero quando, nel 2001, Mazher Mahmood, giornalista sotto copertura, ha attirato Sophie a un incontro con la scusa di assicurarsi un contratto di pubbliche relazioni. Una truffa, dal momento in cui voleva solo raccogliere informazioni sui Reali. Le parole di Emily Andrews, corrispondente Reale, ci spiegano la situazione: “Voleva assumere l’azienda di Sophie per le pubbliche relazioni, quindi si sono incontrati in diverse occasioni e Sophie è stata piuttosto indiscreta”.

In che modo lo sarebbe stata? Secondo i nastri, avrebbe criticato duramente Cherie Blair e l’allora Primo Ministro Tony Blair. “Non piaceva alla Famiglia Reale perché era troppo presidenziale”. Un momento traumatico per Sophie, che comunque era agli inizi del suo matrimonio con il Principe Edoardo. Lo scandalo fu travolgente all’epoca, e infatti Sophie rinunciò alla sua azienda di pubbliche relazioni. Ma quello che è evidente è che ha compreso l’errore, riuscendo a cambiare la percezione nei suoi confronti.