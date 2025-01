Re Carlo, il dolce omaggio a Sophie di Edimburgo in vista del 60esimo compleanno

Fonte: IPA La Duchessa Sophie di Edimburgo

È la nuova favorita del Re. La contessa Sophie di Edimburgo ha assunto un ruolo sempre più importante a corte dalla salita al trono di Re Carlo. Tra il monarca e la cognata vige un rapporto di profonda stima e tenero affetto, che Carlo ha dimostrato con un gesto inaspettato, un omaggio via social a Sophie in vista del suo 60esimo compleanno.

Il primo regalo di compleanno di Re Carlo

Con qualche giorno di anticipo, Re Carlo ha scelto di iniziare le celebrazioni per l’importante compleanno della cognata Sophie, moglie del fratello Edoardo, proprio per volere del Re onorata del titolo di contessa di Edimburgo. Lunedì 20 gennaio Sophie compie un compleanno importantissimo, celebra i suoi primi 60 anni e, con qualche ora di anticipo, è arrivato il primo regalo da parte della famiglia.

Il profilo ufficiale di Carlo e della regina Camilla, su Instagram con il nickname theroyalfamily, ha pubblicato un inedito ritratto di Sophie di Edimburgo, corredato da una tenera didascalia. “Mentre la Duchessa si avvicina ai 60 anni – si legge – Sua Altezza Reale rinnova l’entusiasmo e l’impegno nel suo lavoro per l’uguaglianza di genere e non vede l’ora di continuare a sostenere la causa e ottenere nuovi traguardi negli anni a venire”.

Un omaggio inedito, che celebra la forza di Sophie e il suo impegno verso le donne e i loro diritti. Impegno testimoniato dalle stesse foto, scattate, così come si legge, dalla giovane fotografa Christina Ebenezer al Bagshot Park. Un ritratto che ricorda quelli di Kate Middleton, moderno e lontano dalla tradizionale formalità di corte, che mostra la Duchessa sorridente e rilassata.

Il nuovo ritratto di Sophie di Edimburgo

Nei tre scatti pubblicati sul profilo Instagram della famiglia reale, la Duchessa Sophie di Edimburgo si mostra in una veste inedita. Nota per la sua discrezione, per la serietà e per il tenersi sempre lontana da scandali e pettegolezzi, stavolta Sophie si posiziona senza paura proprio al di sotto dei riflettori. Giocando a fare la modella in un vero e proprio set fotografico organizzato in suo onore nel verde parco di Londra. E lo fa con uno stile tutto da copiare.

Grande amica di Kate, anche Sophie nutra una grande passione per la moda, mostrando evento dopo evento uno stile personale ed elegante. La Duchessa è splendida nel primo outfit bicolor, con un classico lupetto nero abbinato a una morbida gonna bianca plissettata. Ai piedi delle femminili décolleté nude dal tacco alto, mentre i sottili gioielli dorati illuminano il look donandogli un tocco prezioso, ma non eccessivo. I capelli biondi sono portati sciolti e lisci e anche il trucco è al naturale.

Il secondo outfit composto da un raffinato cappotto color panna, con bottoni neri a contrasto e grandi tasche per un tocco sportivo. Un altro dolcevita, stavolta in un caldo marrone – nella stessa tonalità delle scarpe, abbinato a un paio di pantaloni palazzo verde scuro. E chissà quale sarà il look che Sophie sceglierà per festeggiare il suo compleanno, che trascorrerà assieme al marito in una romantica cena due. Ma di certo non mancherà l’occasione di continuare a festeggiare anche assieme al caro cognato Carlo.