Fonte: IPA Kate Middleton

Non è una novità. Il legame tra Kate Middleton e Sophie di Edimburgo è sempre stato speciale, ma tra le due ci sono più punti in comune di quanto si possa pensare. Intanto, entrambe non provengono da famiglie di origine nobiliare, proprio come Meghan Markle che però fa storia a sé, ed è proprio questo passato così affine che le ha avvicinate fin da subito e le ha rese praticamente inseparabili. La Duchessa di Edimburgo, moglie del figlio minore di Elisabetta II e del Principe Filippo, è stata vicina alla famiglia e alla Monarchia in quest’ultimo anno difficilissimo caratterizzato dalla malattia della Principessa del Galles e da quella del Re Carlo, che sta proseguendo le cure. Ma non è stata solo una questione di doveri: tra la nuora della defunta Sovrana e la futura Regina d’Inghilterra intercorre un’amicizia molto profonda.

Qual è il legame tra Kate Middleton e Sophie di Edimburgo

Come abbiamo spiegato, entrambe sono delle commoner. Kate Middleton e Sophie di Wessex, rispettivamente Principessa del Galles e Duchessa di Edimburgo, hanno ricevuto un’educazione ordinaria, quindi non finalizzata alla copertura di ruoli Reali di primo livello. “Sophie e Catherine sono molto vicine, credo molto più di quanto la gente pensi”, ha spiegato la commentatrice Katie Nicholl, “Non c’è una grande differenza di età tra loro, e Sophie ha davvero accolto Catherine quando è entrata a far parte della famiglia. Era un’estranea e una cosiddetta commoner, proprio come Sophie, quindi hanno avuto quel legame fin da subito”.

La Duchessa di Edimburgo è cresciuta nel Kent da genitori lavoratori che fin da subito hanno pensato alla sua educazione. Ha infatti frequentato scuole private di altissimo livello e si è formata al meglio per fare il suo ingresso in società. Secondo quanto aveva riportato la BBC in un servizio del 2001, la famiglia Rhys-Jones, sebbene benestante, non era solita socializzare nei circoli frequentati da personalità di alto rango. Kate proviene invece da una famiglia della classe medio-alta del Berkshire. I suoi genitori, che inizialmente sono stati assistenti di volo, hanno poi fatto fortuna con l’azienda Party Pieces.

L’amicizia tra Kate Middleton e la Duchessa di Edimburgo

Le fotografie che le ritraggono insieme hanno sempre lasciato trasparire che tra loro ci fosse un’amicizia speciale. L’abbiamo visto al Royal Ascot nell’ormai lontano 2017, quando le abbiamo viste ridacchiare mentre Sophie cadeva nella loro carrozza e per poco non precipitava su Kate. Non solo. Sono abituate alle uscite in coppia e a presenziare a Wimbledon, mentre nel 2018 hanno unito le loro forze per ospitare il Commonwealth Fashion Exchange a Buckingham Palace. Durante la pandemia, le due donne hanno anche fatto squadra durante la videochiamata alle infermiere impegnate nelle varie unità, tra cui Australia , India, Malawi, Bahamas e Cipro.

Nonostante sia difficile per tutti adattarsi alle rigide aspettative della Monarchia, Sophie – proprio come Kate Middleton – è una delle figure più apprezzate della Royal Family. Spesso definita come ponte tra le generazioni, è diventata molto popolare perché manifesta un buon carattere e si limita a fare il suo lavoro, senza che vi siano mai state ingerenze esterne. Pare inoltre che abbia un ottimo rapporto con la cognata Camilla, dato che entrambe hanno sostenuto il Re in questi mesi in cui ha dovuto affrontare la malattia. Il Principe Edoardo è stato invece di supporto al Principe William, sostenendolo nel periodo successivo alla rottura del fratello Harry con la Famiglia Reale.