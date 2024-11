Fonte: IPA Sophie di Edimburgo

Sophie di Edimburgo si è ritagliata un ruolo importante all’interno della monarchia inglese. Infatti, la Duchessa, moglie del Principe Edoardo, è sempre più impegnata, in prima fila, per rappresentare la Corona britannica, a impegni ed eventi ufficiali. Specialmente nell’ultimo anno, la nuora di Carlo III ha dimostrato, ancora di più, le sue capacità, come rappresentante dell’istituzione, visto che ha, spesso, dovuto fare un passo avanti e sostituire Kate Middleton nei suoi impegni ufficiali, visto che la Principessa del Galles si è dovuta sottoporre a delle cure preventive per il tumore che le è stato diagnosticato.

Ma anche Re Carlo III ha dovuto annullare molti dei suoi appuntamenti per lo stesso motivo, lasciando spazio ad altri membri della Famiglia Reale, tra cui la cognata, molto apprezzata anche dalla compianta madre Elisabetta II.

Sophie di Edimburgo, anche di recente, ha dimostrato di essere la perfetta sostituta dell’amata futura Regina, mostrando tutta la sua eleganza e la capacità di entrare in empatia con le persone che incontra.

Sophie di Edimburgo, l’abito panna e le scarpe firmate

Sophie di Edimburgo ha preso parte a un nuovo appuntamento pubblico a nome della monarchia inglese. La Duchessa, infatti, ha partecipato a una mostra fotografica, “The Women Who Beat ISIS”, che è stata organizzata a Londra per sensibilizzare tutti sull’argomento del genocidio e del disastro, che deriva dalle guerre. In quest’occasione, la cognata del sovrano ha scelto, ancora una volta, d’indossare un vestito color panna, che illuminava il suo incarnato, non facendole perdere punti in fatto di eleganza.

Sophie di Edimburgo, infatti, è apparsa molto chic con il suo vestito, lungo fino a sotto al ginocchio, in un tessuto pesante, animato da decori orizzontali in tinta. Il capo d’abbigliamento era firmato da ME and EM. La parte superiore dell’abito aveva un taglio a girocollo e, in seguito, seguiva le forme della Duchessa. Quella inferiore, invece, si apriva in una gonna a ruota.

La moglie del Principe Edoardo, durante la sua visita alla mostra fotografica, organizzata da Farida Global, organizzazione no-profit che supporta coloro che sono sopravvissuti al genocidio e le vittime di conflitti e persecuzioni religiose, ha mostrato tutta la sua vicinanza a una delle ragazze che hanno vissuto questo incubo, Awaz Abdi, dandole, anche un tenero abbraccio. Sia in eleganza che in attitudine, quindi, Sophie di Edimburgo sembra essere la perfetta sostituta di Kate Middleton, molto amata dai sudditi inglese.

Sophie di Edimburgo, gli accessori trendy

Sophie di Edimburgo, lo scorso 27 novembre 2024, ha partecipato a un evento speciale presso l’Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo, scegliendo, nuovamente, un look color panna. La Duchessa, inoltre, ha accompagnato il suo outfit con una giacca grigia in un tessuto pesante di Gabriela Hearst, chiusa, soltanto da un bottone centrale.

La nuora di Carlo III ha indossato anche delle scarpe col tacco, firmati da Jimmy Choo, in tinta col vestito, con una striscia blu nella parte anteriore. Sophie di Edimburgo ha indossato, anche, delle calze color carne, una borsa a portafoglio argento, con dei decori rossi e grigi. La Duchessa ha anche indossato una collana in oro con un ciondolo a forma di cerchio e degli orecchini a boccola.