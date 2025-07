IPA Camilla e Sophie di Edimburgo

Da quando è diventato Re, Carlo d’Inghilterra sa di poter contare sul sostegno e sull’aiuto di alcuni membri della famiglia reale, mentre ha dovuto rinunciare all’appoggio di altri esponenti della Corona inglese come il figlio Harry d’Inghilterra, la nuora Meghan Markle e il fratello Andrea di York.

Al fianco del monarca, come sempre, si trova la moglie Camilla e anche il primogenito William d’Inghilterra con la sua famiglia. Tra gli alleati più solidi del sovrano c’è certamente anche la cognata Sophie di Edimburgo, che è stata scelta per essere la protagonista di diversi impegni pubblici della Corona britannica. La Duchessa e la Regina, negli ultimi tempi, sembrano sfidarsi a colpi di stile e hanno anche sfoggiato un look simile in una recente occasione.

Camilla d’Inghilterra, l’abito floreale

Carlo e Camilla d’Inghilterra si sono recati in Scozia negli ultimi giorni in occasione della settimana di Holyrood, sette giorni che per tradizione, durante l’estate, i sovrani passano sempre in questa parte del loro regno. Mentre il Re si è concesso dei momenti di relax, degustando whisky e passeggiando per i negozi locali, la Regina ha ricevuto al Palace di Holyroodhouse di Edimburgo rappresentanti del Queen’s Nursing Institute Scotland, un’organizzazione benefica scozzese fondata nel 1889 che si dedica al miglioramento dell’assistenza infermieristica di comunità.

Per l’occasione speciale la sovrana ha sfoggiato un look elegante ma dal sapore estivo: un abito bianco in tessuto leggero con stampe floreali rosse, azzurre e verdi, maniche a tre quarti e abbottonatura frontale fino alle caviglie. La creazione è firmata Fiona Clare, stilista molto amata dalla Regina

IPA

La Regina ha completato il suo look con un’elegante collana di perle, dei collant color carne e delle scarpe décolleté Chanel di colore beige e nero con il tacco basso.

Sophie di Edimburgo copia la Regina

Sophie di Edimburgo è sempre impeccabile in pubblico e sa scegliere il giusto stile per ogni occasione. Raramente la nuora del sovrano, infatti, incappa in errori di look o scivoloni. Anche nelle ultime settimane la Duchessa è apparsa più affascinante che mai con un ensemble floreale nei toni del fucsia, una tonalità che esaltava ulteriormente la sua bellezza naturale.

Di recente Sophie di Edimburgo ha riproposto questa scelta stilistica, traendo ispirazione anche dal look della Regina Camilla e optando nuovamente per un abito interamente decorato con stampe floreali. Il vestito della nuora del Re presentava una base bianca impreziosita da motivi verdi e rossi. Anche in questo caso la creazione floreale richiamava lo stile di una camicia, con abbottonatura frontale e lunghezza fino alle caviglie.

IPA

L’abito, creato da Erdem, è stato accompagnato da un paio di espadrillas grigio chiaro e una borsa a portafoglio di Sophie Habsburg. La Duchessa di Edimburgo ha indossato anche un paio d’occhiali da sole con forma rotonda di Stella McCartney.