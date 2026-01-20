Sophie di Edimburgo compie 61 anni, i suoi segreti per apparire più giovane

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Sophie di Edimburgo compie 61 anni. La cognata di Re Carlo, nuora della defunta Regina Elisabetta, spegne le candeline il 20 gennaio, qualche giorno dopo Kate Middleton, una delle sue migliori amiche a corte. La Duchessa di Edimburgo è sempre raggiante e sorridente e osservandola nelle sue ultime apparizioni pubbliche, la sua eleganza e vitalità sembra ferma ai trent’anni.

La sua luce discreta ma contagiosa nasce dalla combinazione di una natura gentile e amante del buonumore, che traspare in ogni gesto, sorriso e scelta di stile. Ma dietro a questo aspetto giovanile ci sono anche piccoli rituali quotidiani: una cura della pelle attenta, un’alimentazione bilanciata e una routine di esercizi costante.

Dettagli che mostrano come la Duchessa sappia coniugare grazia e benessere in modo impeccabile. Sophie non è solo un’icona reale, ma un esempio di come raffinatezza ed energia possano attraversare gli anni senza perdere brillantezza.

Come si mantiene giovane Sophia di Edimburgo

Ciò che colpisce di più di Sophie di Edimburgo è la sua pelle radiosa, anche senza trucco. Infatti, la Duchessa appare spesso con un incarnato naturale, o quasi naturale, che è il modo migliore per vedere che ha una pelle molto sana e ben curata.

Secondo alcuni esperti consultati da Hello!, è probabile che la moglie del Principe Edoardo si sia sottoposta a trattamenti non invasivi di ringiovanimento cutaneo come il microneedling con radiofrequenza, la terapia laser o i peeling chimici.

Tutte tecniche che possono aiutare a mantenere un tono uniforme della pelle e a ridurre la comparsa di linee sottili. Tutte procedure che migliorano e donano un aspetto naturale e fresco senza apparire eccessive.

Ovviamente Sophie è anche molto attenta alla skincare e pare utilizzi un detergente delicato per mantenere la barriera cutanea e rimuovere le impurità, seguito da un siero antiossidante per proteggere dai danni ambientali e promuovere la produzione di collagene.

Probabile che Sophie si affidi anche a retinoidi o i retinoli per migliorare la consistenza della pelle, ridurre le linee sottili e stimolare il ricambio cellulare. Senza dimenticare una crema idratante a base di acido ialuronico per mantenere l’idratazione e rimpolpare la pelle.

Ma per Sophie è sicuramente fondamentale pure la corretta alimentazione. A quanto pare segue una dieta equilibrata che contiene tutti i macronutrienti (proteine, carboidrati e grassi) e prodotti biologici.

Stando a fonti che arrivano da Palazzo, Sophie sarebbe ghiotta di pesce azzurro e prodotti vegetali, che contengono meno tossine.

Gli altri segreti di bellezza di Sophie di Edimburgo

Naturalmente, oltre alla dieta, mantenere uno stile di vita attivo è essenziale per sentirsi sani e giovani, a 61 anni e a qualsiasi età.

La zia di William e Kate Middleton è un perfetto esempio di questo stile di vita: non solo ama lo sport e la vediamo spesso spettatrice di gare di equitazione e tennis (come Wimbledon), ma non esita a prendere una mazza da hockey e provare a giocare, o a salire in bicicletta per percorrere miglia e miglia.

A completare il look giovanile di Sophie ci sono gli abiti che indossa, che le conferiscono sempre un aspetto elegante e sofisticato. Dai graziosi abiti femminili alle giacche e ai pantaloni eleganti, la Duchessa appare sempre molto ben vestita per qualsiasi tipo di occasione.

Indossa sapientemente tonalità che si adattano perfettamente al suo incarnato. Anche la scelta dei cappelli, tanto amati dalla royal family, non è mai casuale ma sempre inappuntabile.

Il suo stile è un raffinato equilibrio tra eleganza classica e modernità audace. La Duchessa sa interpretare le tendenze con naturalezza e discrezione, trasformando ogni outfit in un manifesto di grazia e sicurezza. Un vero modello di stile reale, dove sofisticatezza e contemporaneità convivono senza sforzo.