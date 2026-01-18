Kate Middleton può contare su un’amicizia speciale: lei è la sua “torre di forza”

Nella gioia e nei momenti di bisogno, Kate Middleton può contare sulla solida amicizia con Sophie di Edimburgo. Altro che zia e nipote, insieme sono una roccia

Kate Middleton può contare sull'amicizia speciale con Sophie di Edimburgo

Un mondo dorato, ma spesso solitario. Un mondo in cui trovare un’amica vera è un dono piuttosto raro. Lo sa bene Kate Middleton che negli ultimi due anni, i più difficili della sua vita, ha scoperto di avere accanto una “torre di forza” incrollabile. Non parliamo di un membro della sua famiglia d’origine, ma di Sophie, Duchessa di Edimburgo. Quello che era nato come un rapporto tra working royals si è trasformato in un legame profondo. In una sorellanza che potrebbe diventare, un giorno, il vero pilastro della monarchia britannica.

Da mentore ad amica, nel momento più difficile

La lotta contro il cancro ha cambiato profondamente la Principessa del Galles. Nel suo ultimo e toccante video della serie Madre Natura (che potete vedere su Instagram), Kate Middleton ha parlato dell’importanza della riflessione ma anche della gratitudine: “Anche nella stagione più fredda e buia, l’inverno ha il potere di portarci quiete e pazienza”.

Nel suo personalissimo “inverno”, Sophie di Edimburgo è stata fondamentale. Come riporta il Mirror, l’esperta reale Jennie Bond afferma che Kate l’avrebbe definita la sua “torre di forza”. E no, non è difficile capire perché: la Duchessa ha vissuto sulla propria pelle momenti di grande fragilità legati proprio alla salute, tra cui una gravidanza extrauterina e un parto molto complicato.

Nella difficoltà e nella massima vulnerabilità, le due donne si sono incontrate e capite. Così pian piano Sophie si è fatta strada nel cuore di Kate, al di là dei doveri reali e della formalità dei titoli, diventando per la futura Regina una guida silenziosa e preziosa: “Credo che ora siano molto più simili ad amiche, che a zia e nipote”, afferma l’esperta.

C’è anche da dire che Principessa e Duchessa condividono anche le origini non aristocratiche, caratteristica affatto scontata all’interno della Royal Family: “La vita le ha fatte atterrare su quello che all’inizio doveva sembrare un pianeta alieno”, sottolinea Bond. Inevitabilmente, sanno cosa significa sentire il peso della Corona senza avere sangue blu che scorre nelle vene.

E non è un caso, ancora, che le due finora siano state vicine non solo emotivamente, ma anche fisicamente. Kate ha vissuto ad Adelaide Cottage (adesso si è trasferita con William e i figli a Forest Lodge), a pochissimi minuti di automobile da Bagshot Park, dove Sophie vive tuttora col marito, il Principe Edoardo, e i figli Louise e James.

Sophie, la “star” della Famiglia Reale

Mentre Kate Middleton affrontava la malattia e le terapie, Sophie di Edimburgo ha fatto un passo in avanti decisivo. Per anni è stata definita l’arma segreta della monarchia britannica e oggi possiamo affermare che sia diventata una vera e propria star.

Sophie non si è mai tirata indietro, anche quando Re Carlo è stato male e ha avuto bisogno di supporto. Si è fatta carico di impegni che altrimenti non le sarebbero spettati, si è spinta in zone di conflitto come L’Ucraina, l’Iraq e la Repubblica del Congo. Il Sovrano ripone in lei estrema fiducia, proprio come Kate.

La Principessa del Galles sta tornando lentamente alla vita di sempre, nel rispetto della propria salute, e il fatto di poter contare su questa “sorella” acquisita ha certamente un grande peso. Esperti e commentatori reali non hanno dubbi: questo rapporto speciale tra la futura Regina e la donna di punta della Royal Family avrà ripercussioni positive sull’istituzione monarchica.