Negli ultimi giorni la principessa del Galles è tornata al centro delle cronache per un trasloco che dice molto più di quanto sembri. La coppia reale formata da Kate Middleton e dal principe William sta per lasciare la “modesta” Adelaide Cottage per trasferirsi a Forest Lodge, una residenza molto più ampia nel cuore di Windsor.

Questa casa è destinata a diventare la loro forever home e non c’è alcun desiderio di trasferirsi nel simbolico Buckingham Palace. La scelta non solo offre più spazio alla famiglia, ma avvicina la principessa a una persona speciale: Sophie di Edimburgo, la donna che lei stessa definisce la sua “sorella” di corte.

Una casa più grande e un legame più stretto

L’ex biografo reale Sean Smith ha raccontato che il trasferimento a Forest Lodge riduce a pochi minuti la distanza da Bagshot Park, la residenza di Sophie e del principe Edoardo. Le due donne, entrambe cresciute in famiglie borghesi e lontane dall’etichetta della corte, condividono una profonda amicizia, coltivata nonostante i tanti impegni di Kate come mamma di George, Charlotte e Louis.

Smith spiega che non si vedono tutti i giorni, ma la vicinanza della nuova casa permetterà a Sophie di offrire supporto quando necessario.

IPA

Una sorellanza nata lontano dai riflettori

Il legame tra la principessa e la duchessa non è recente. La loro complicità è emersa pubblicamente durante il Royal Ascot del 2017: salite su una carrozza scoperta, Sophie scivolò mentre cercava di cambiare posto, finendo addosso a Kate e facendo scoppiare entrambe in una risata fragorosa.

Da allora le due sono state spesso fotografate insieme, unite da una naturalezza che rompe gli schemi di corte. Nel novembre 2024, pochi mesi dopo l’annuncio di Kate di aver completato le cure chemioterapiche, Sophie le posò una mano sulla schiena durante un’apparizione sul balcone del Foreign Office, un gesto intimo che mostrava il loro reciproco sostegno. La stampa britannica parla spesso di questa “sorellanza” come di una risorsa preziosa per la futura regina consorte.

Segnale per la monarchia: un’era lontano da Buckingham Palace

Il trasloco a Windsor non è soltanto una questione familiare. Diversi commentatori leggono in questa decisione un segnale politico: lo spostamento della “hub” della monarchia verso la residenza reale di Windsor. Il re Carlo, a due anni dall’incoronazione, ha scelto di non stabilirsi a Buckingham Palace, preferendo Clarence House, Highgrove e il Castello di Windsor. L’ex maggiordomo reale Grant Harrold ha spiegato che per lui Windsor è il vero “cuore spirituale” della monarchia e che la decisione di Kate e William di farne la loro base permanente segue le orme del sovrano.

Non tutti condividono questa visione. Lo storico Hugo Vickers scrive che i principi avranno comunque bisogno di una base londinese per le funzioni ufficiali e che i ministri non possono essere costretti a raggiungerli a Windsor. Anche il biografo Robert Lacey ricorda che Buckingham Palace non è mai stato amato come residenza privata e che, più che una casa, è un ufficio e un palcoscenico cerimoniale.