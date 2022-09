Francesca Fialdini, il ritorno in tv è glamour: nuovo taglio e colore strepitosi

Fonte: Assunta Servello per Ufficio Stampa Francesca Fialdini, il nuovo taglio glamour

Nuovo look per Francesca Fialdini, che torna in tv col suo programma di successo Da noi… a Ruota Libera, appuntamento fisso della domenica pomeriggio di Rai 1, in onda dalle 17.20 e fino al preserale. La conduttrice riprende con una nuova stagione televisiva ricca di novità, a partire dal suo nuovo taglio di capelli, un fantastico caschetto corto, asimmetrico e biondissimo.

Francesca Fialdini, nuovo look super glamour

Francesca Fialdini torna con una nuova stagione del suo programma Da noi… a Ruota Libera, che conduce ormai dal 2019. Per la presentatrice si tratta di una bella riconferma, visto che è da quattro anni al timone della trasmissione in onda ogni domenica pomeriggio dalle 17.20 in poi, in programma dopo Domenica In di Mara Venier.

La Fialdini aveva già cambiato look lo scorso maggio, quando aveva dato un taglio drastico alla sua lunga chioma bionda per alleggerirla, scegliendo un caschetto biondo super liscio e con uno splendido ciuffo laterale che a incorniciarle il viso. In vista del suo ritorno sul piccolo schermo Francesca ha voluto dare una marcia in più alla sua immagine, variando acconciatura e colore di capelli.

Il caschetto ha lasciato spazio a un taglio asimmetrico più corto dietro, che lascia la nuca scoperta e con ciuffi laterali più lunghi che donano movimento al look. Al liscio perfetto ha preferito stavolta delle onde morbide che le addolciscono i lineamenti, mentre il biondo caldo si è trasformato in un colore più freddo, con le radici scure e riflessi platino.

Un taglio glamour che le dona particolarmente e un colore di tendenza, perfetti per un ritorno in grande stile in tv, e soprattutto da copiare e da cui trarre ispirazione.

Francesca Fialdini, il ritorno in Rai con Da noi… a Ruota Libera

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna su Rai 1 alle 17.20, l’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

La conduttrice ha trasformato il suo look ma non è certo cambiata la sua voglia di raccontare al suo pubblico storie ed esplorare il mondo da molteplici punti di vista. “Non mi faccio guidare dalle aspettative – ha spiegato la giornalista al Corriere della Sera -, voglio rompere gli schemi e mettere in discussione i pregiudizi, per arrivare alla libertà e alla felicità delle persone”.

Ospiti della prima puntata Amanda Lear, personaggio iconico che racconterà alcuni aspetti inediti di sé e si metterà alla prova ‘giocando’ con Francesca Fialdini, Elisa Isoardi, che domenica scorsa ha esordito con Vorrei dirti che, il suo nuovo programma che la vede in viaggio per tutta Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, e la giornalista Emma D’Aquino, in queste settimane alla guida di Ribelli e prossimamente conduttrice di Amore criminale.

Il tutto con lo stile unico che contraddistingue la “padrona di casa”, uno dei volti di punta di Rai 1, che non si stanca mai di creare percorsi nuovi per parlare della nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. Anche nella nuova stagione verrà data attenzione all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo.