Fonte: IPA Francesca Fialdini

Con l’arrivo dell’estate, stiamo per salutare i volti che ci hanno tenuto compagnia per una stagione televisiva d’eccezione. Il 2 giugno tocca a Francesca Fialdini chiudere in bellezza la quinta edizione del programma Da noi… a ruota libera. E lo fa al top, reduce da una stagione in cui ha saputo ancora una volta conquistare il pubblico di affezionati. Vi sveliamo gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata.

Da Noi… A Ruota Libera, anticipazioni dell’ultima puntata

Domenica 2 giugno 2024, finisce Da Noi… A Ruota Libera. Francesca Fialdini, alla conduzione da cinque anni, è riuscita nell’intento di stabilizzarsi in una fascia oraria non di certo facile. Come ogni domenica su Rai1, dopo Domenica In condotto da Mara Venier, la Fialdini ci ha tenuto compagnia, con un programma che presenta punti in comune con il varietà e il talk, ma mettendo le persone e le storie di vita al centro di tutto. Per l’ultima puntata – nello stesso giorno chiude anche Domenica In – tanti gli ospiti presenti in studio.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo presenti all’ultima puntata di Da Noi… A Ruota Libera citiamo Milly Carlucci, che al momento è in televisione con L’Acchiappatalenti. Ma la Carlucci non ha comunque intenzione di fermarsi troppo presto: il 15 giugno riparte il tour di Ballando on the road. Ospite anche Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato il libro Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, e infine Elisa Isoardi. Quest’ultima è reduce da un’ottima stagione televisiva, considerando che Linea Verde Life si è imposto nel panorama televisivo, totalizzando ascolti più che buoni.

Francesca Fialdini chiude una stagione al top

Fonte: Ufficio Stampa Francesca Fialdini

La quinta edizione di Da Noi… A Ruota Libera ha introdotto una novità importante. Non solo volti noti dello spettacolo, ma anche persone comuni, che hanno saputo far… girare la ruota! Agli inizi della stagione, la Fialdini aveva dichiarato: “Ascolteremo le storie di chi, nonostante le avversità, è riuscito con coraggio a superare gli ostacoli, migliorando la propria vita e quella degli altri”. Un programma che si è distinto negli anni per l’evoluzione, le novità e, soprattutto, la conduzione della Fialdini stessa: trasparente, professionale.

Il suo è stato un percorso lento, ma in salita: il “giro di ruota” è avvenuto con il trasferimento a Roma, da sola, per conseguire la laurea. Nonostante sia ormai un volto noto della televisione, la timidezza è uno dei suoi punti di forza, da superare. “Fare la guastafeste ogni tanto può essere divertente”. Tra grinta e sicurezza, si appresta a concludere la quinta stagione di Da Noi… A Ruota Libera: con uno stile ben definito, quel taglio sbarazzino che ormai la caratterizza – e che tanto ama! – e in cui è riuscita a mantenere gli ascolti contro competitor come Mediaset e Verissimo con Silvia Toffanin. E su Instagram, la Fialdini ha già dato un anticipo della puntata: “Domenica 2 giugno ultima puntata #danoiaruotalibera! Grazie a tutti gli ospiti passati quest’anno, che ci hanno lasciato un’emozione, una riflessione, una provocazione…un sorriso. Chiuderemo in bellezza con tre donne fortissime. A domenica”.