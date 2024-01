Da noi a ruota libera, ospiti ed anticipazioni di domenica 21 gennaio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Da noi … a ruota libera è uno degli appuntamenti più attesi nel pomeriggio domenicale targato Rai. Lo show condotto da Francesca Fialdini promette ironia e commozione anche nella puntata del 21 gennaio, in onda alle 17:20 su Rai Uno. Come sempre, gli spettatori ritroveranno la conduttrice alle prese con storie di volti noti dello spettacolo e di persone comuni che hanno saputo ‘far girare la loro ruota’ nel verso giusto. Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata, ci sono anche Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Jasmine Trinca. Ma non mancheranno altre sorprese.

Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni del 21 gennaio

Torna l’appuntamento domenicale con Da noi… a ruota libera, show realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nella puntata in onda domenica 21 gennaio alle 17:20 su Rai Uno, si alterneranno nel salotto di Francesca Fialdini alcuni tra i volti più amati dello spettacolo italiano, che si racconteranno agli spettatori a 360 gradi.

Tra gli ospiti di giornata, ci saranno Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini, protagonisti di Pare parecchio Parigi, l’ultimo film diretto e interpretato dall’attore e regista toscano, attualmente nelle sale, che vede nel cast anche Nino Frassica e Giulia Bevilacqua. Attesa in studio anche Jasmine Trinca, protagonista de La Storia, la serie, in onda su Rai1, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa Morante. Con lei ci saranno anche i giovani Francesco Zenga e Mattia Basciani, nel cast della serie.

Fonte: Ufficio stampa - Francesca Fialdini

Infine, spazio per Dario D’Ambrosi, attore, regista, artista e creatore del movimento teatrale Teatro Patologico, nato con lo scopo di creare un contatto tra il teatro e gli ambienti dove si lavora sulla malattia mentale. Il progetto, studiato anche all’estero, è nato per aiutare le persone con problemi psichici a trovare un modo di comunicare, uscire dall’isolamento e cambiare il proprio destino attraverso la recitazione. Insomma, a giudicare dalle anticipazioni, si annuncia una puntata all’insegna dell’ironia e dei temi sociali, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di spettatori.

Il successo di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini

Da noi… a ruota libera è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra. Lo show rappresenta ormai un appuntamento imperdibile nel pomeriggio domenicale targato Rai, ponendosi nel palinsesto subito dopo la storica trasmissione Domenica In. In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che suggerisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo. Si crea in questo modo un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio, sulle orme dei grandi cult del piccolo schermo americano.

Da noi… a ruota libera è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Moltissimi gli ospiti che si sono raccontati nello studio di Francesca Fialdini, tra cui citiamo anche Carlo Conti, Caterina Balivo, che ha raccontato la sua passione per il Napoli, e Serena Rossi.