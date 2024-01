Da Nancy Brilli a Martina Stella, tutti gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi...a ruota libera, in onda come di consueto la domenica pomeriggio su Rai 1

Fonte: IPA Da noi... a ruota libera, la conduttrice Francesca Fialdini

Torna l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, il talk pomeridiano condotto da Francesca Fialdini che con eleganza, emozione e un pizzico di ironia va in onda domenica 28 gennaio, come sempre a partire dalle 17.20 su Rai Uno. La conduttrice è pronta ad accogliere i suoi ospiti per delle interviste a cuore aperto con l’immancabile “ruota” che tra indizi e ricordi fornisce loro gli spunti giusti per lasciarsi andare e rivelare la parte più intima di sé. Tra i volti noti dello spettacolo di questa puntata le attrici Nancy Brilli e Martina Stella.

Da noi… a ruota libera, gli ospiti di domenica 28 gennaio 2024

Il salotto di Francesca Fialdini è pronto per ospitare alcuni volti amatissimi della televisione e non solo, a cominciare dall’attrice Nancy Brilli. Una lunga carriera la sua dal piccolo schermo al cinema fino al teatro, condita da grandi successi e riconoscimenti, come il David di Donatello assegnatole nel 1990 per il ruolo di Sophie nel film Piccoli Equivoci, pellicola d’esordio alla regia di Ricky Tognazzi.

Da noi… a ruota libera si prepara ad accogliere in studio anche un’altra attrice molto amata dal pubblico. Domenica 28 gennaio, infatti, a lasciarsi guidare dalla conduttrice è Martina Stella, tra i protagonisti de La Lunga Notte – La caduta del Duce, serie tv con Alessio Boni in onda su Rai 1 a partire da lunedì 29 gennaio in prima serata e balzata di recente agli onori delle cronache (rosa) per via della separazione dal marito Andrea Manfredonia.

Ospiti della Fialdini anche i Gemelli di Guidonia, tre fratelli di grandissimo talento che ha conquistato il pubblico dapprima con Edicola Fiore al fianco di Fiorello, poi con il trionfo a Tale e Quale Show. Attualmente il trio è impegnato alla conduzione del programma di intrattenimento Happy Family con Ema Stokholma, in onda ogni pomeriggio sia su Rai 2 che su Radio 2.

Spazio anche alle storie di gente comune, che tanto apprezza il pubblico di Da noi… a ruota libera. Questa domenica è la volta di Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio, due sorelle di origini peruviane che sono riuscite a ritrovarsi dopo che la prima era stata adottata da piccola.

Quando e dove vedere Da noi… a ruota libera

Da noi a ruota libera, show ideato nel 2019 di cui la conduttrice Francesca Fialdini è anche autrice, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e con la regia di Elisabetta Pierelli, va in onda come di consueto a partire dalle 17.20 su Rai 1, subito dopo la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Per chi non potesse seguirlo direttamente dal televisore, è possibile guardarlo in diretta su RaiPlay ed eventualmente recuperare la puntata sulla pagina dedicata del portale. Finora sono tanti gli ospiti che si sono avvicendati nel salotto allestito negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma come Caterina Balivo, Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Jasmine Trinca, Matilde Gioli e Gigliola Cinquetti (che vedremo sul palco dell’Ariston nelle vesti di ospite speciale al Festival di Sanremo 2024).