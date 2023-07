Chiara Francini sogna un figlio, ma dice no al matrimonio

Chiara Francini è una donna fortunata. La sua carriera procede a gonfie vele, in uno sfaccettato mix di successi che spaziano dal teatro al cinema alla letteratura, con il suo libro arrivato alla terza ristampa. Affermata a livello professionale, Francini è anche serena sentimentalmente, con al fianco il compagno Friedrick Lundvquist.

Anche chi ha molto, però, può continuare a sognare e, tra i sogni di Chiara Francini c’è quello di diventare madre. Speranza che porta con sé numerose paure e tante incertezze. Di una cosa, però, l’attrice è certa: per essere genitori non c’è bisogno di arrivare prima davanti un altare.

Chiara Francini: il sogno della maternità

Non è la prima volta che Chiara Francini parla di maternità. Co-conduttrice al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2023, aveva commosso pubblico e spettatori con un monologo schietto e sincero sul suo non essere mai stata madre. Portando sotto i riflettori il senso di inadeguatezza che, ancora troppo spesso, attanaglia le donne che, per caso o per scelta, non hanno avuto figli.

“Se un figlio non possiamo averlo la maternità delle altre è una coltellata, un dolore che si ripete ancora e ancora, ad ogni annuncio. E se un figlio invece non lo vogliamo la maternità altrui ci mette di fronte a mille, inevitabili, interrogativi, che si possono riassumere in un solo: sarò io quella sbagliata?” aveva detto l’attrice, dando parola ai timori nascosti di tante, troppe, donne.

“Volevo portare qualcosa che fosse vero. – ha in seguito spiegato Francini intervistata da Mara Venier a Domenica In – Ci sembra di perdere altro, si fa carriera e a un certo punto di pensa che non facendo un figlio c’è qualcosa di sbagliato. Tutto il monologo parla di questo senso di colpa che rimbomba dentro fin dal primo vagito”.

Oggi, Chiara Francini, quel figlio mai avuto lo sta cercando. Intervistata sulle pagine del settimanale Oggi, ha rivelato: “Voglio un figlio a 43 anni, sono pronta alla fecondazione assistita. La mia analista dice che si rimane incinta da prima di esserlo davvero; non lo so se mi succederà, ma è un’avventura anche provarci. Avendo superato i 40 anni, so però che farò del mio meglio per avere a disposizione tutte le possibilità”.

E soffermandosi sulla questione della fecondazione assistita, la sensibile scrittrice afferma: “La fanno in tanti, ma nessuno ne parla mai, come se ci si vergognasse ancora, nel 2023, di ricorrere alla scienza. Come se farlo ci facesse apparire manchevoli. Un tabù simile a quello che a lungo c’è stato sulla psicoanalisi. La fragilità è invece parte costitutiva dell’essere umano”.

Chiara Francini e Friedrick: insieme da 18 anni, ma niente sì

Continuando a scardinare i pregiudizi che vincolano ancora troppe donne, Chiara Francini parla liberamente della sua relazione con il 46enne imprenditore scandivano Friedrick Lundvquist, con cui è fidanzata da ben 18 anni. “Il matrimonio è una tappa imprescindibile per una ragazza di provincia come me, solo che io non lo agogno. Credo che con Fredrick potremmo sposarci giusto se arrivasse un bimbo. Il matrimonio deve essere per sempre, ma io che ne so se con lui ci starò per sempre? È l’uomo migliore che abbia incontrato ma non sposarlo è una chance che mi lascio per la mia libertà”.