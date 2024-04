Ascolti tv del 10 aprile, Chiara Francini debutta su Rai 1 ma deve fare attenzione

Fonte: Getty Images Chiara Francini

Chiara Francini ha fatto il suo debutto su Rai 1 con il One Woman Show, Forte e Chiara, e si è trovata a scontrarsi con un palinsesto davvero ostico. Su Canale 5 infatti è andata in onda una nuova puntata della fiction, Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi. Su Rai 3 c’era Chi l’ha visto? e su Italia 1 è iniziata la nuova stagione di La Pupa e il Secchione.

La programmazione tv di mercoledì 10 aprile è da titani e la guerra dello share è senza pietà. Chiara Francini è tornata su Rai 1 dopo l’esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023, ma questa volta con un programma tutto suo. Tra gli ospiti della prima puntata una parata di stelle di ogni genere, Luca Argentero, Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo, Marco Masini, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e il cardinale Gianfranco Ravasi.

Su Canale 5 sono proseguite le indagini di Giusy Buscemi in Vanina – Un vicequestore a Catania che nella terza puntata investiga su due figure sospette, soprese a gettare una pesante valigia in mare. Nel frattempo lei ha aperto il suo cuore a Manfredi.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si è concentrata sul caso della giovane trovata morta in Val d’Aosta. Obiettivo, inoltre, sull’assurda morte del giovane Niccolò Ciatti: in studio il padre ha chiesto giustizia per suo figlio massacrato di botte senza motivo in una discoteca spagnola, con tanto di video dove si vedono in faccia gli aggressori.

Su Italia 1 un altro debutto, quello della nuova stagione de La Pupa e il Secchione. A condurlo è Enrico Papi, mentre in giuria ci sono Paola Barale, Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 aprile