Ascolti tv del 3 aprile, Giusy Buscemi batte Maria Grazia Cucinotta. Ma Vanina cala

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi in "Vanina - Un vicequestore a Catania"

Su Canale 5 torna un nuovo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Vanina – Un vicequestore a Catania, e gli ascolti tv del 3 aprile fanno scintille, perché su Rai 1 va in scena il film con Maria Grazia Cucinotta, Il meglio di te.

Dunque, Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta sono i protagonisti del film di Fabrizio Maria Cortese, in prima tv, Il meglio di te. Tutto ruota intorno ai sentimenti: amore, tradimento, perdono. Antonio, un uomo di successo, deve prematuramente affrontare la malattia, che gli lascia ancora pochi mesi di vita. In questo momento doloroso e cruciale, nella sua casa di campagna si radunano tutte le donne che per lui sono state importanti: la sorella Paola, la giovane amica Sara con il figlio Lorenzo, la ex suocera con cui è rimasto un legame particolare e, infine, Nicole, il suo grande amore, un amore finito bruscamente anni prima. Per Antonio e Nicole ritrovarsi sotto lo stesso tetto diventa l’occasione per ripensare alle proprie scelte.

Decisamente meno romantico è l’approccio di Vanina – Un vicequestore a Catania. Giusy Buscemi, che ha trionfato con la prima puntata, si trova a indagare su un cadavere mummificato di una donna, trovato in una villa abbandonata. Il vicequestore non riesce a risalire all’identità della vittima, ma scopre che 50 anni prima in quello stesso luogo era stato assassinato un uomo.

Su Rai 3 invece l’appuntamento è con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli affronta il caso di Antonella di Massa, ritrovata dopo undici giorni dalla scomparsa in un frutteto. In studio c’è la sorella della vittima, Mariella. Si parla anche della morte di Valeria Pandolfo: la procura ha chiesto l’archiviazione del caso, ma la mamma e la sorella si battono per sapere cosa è successo.

Gli appassionati di calcio si sono sintonizzati su Italia 1 dove è stata trasmessa la partita di Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta.

Prima serata, ascolti tv del 3 aprile: Vanina cala ma batte Il meglio di te

Su Rai 1 Il meglio di te incolla al piccolo schermo 2.334.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha appassionato 2.813.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 l’esordio della tredicesima stagione di Delitti in Paradiso piace a 819.000 spettatori pari al 4.4% di share (primo episodio a 954.000 e il 4.6%, secondo episodio a 678.000 e il 4.2%).

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta appassiona 2.734.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.418.000 – 6.3%), Chi l’ha Visto? interessa 2.017.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 914.000 spettatori (6.2%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è seguito da 907.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 477.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tutte Contro Lui – The Other Woman sigla 408.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 3 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.850.000 spettatori (23.7%) e Affari Tuoi conquista 5.997.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.389.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa 618.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Coppa Italia Live appassiona 617.000 spettatori con il 3%.

Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.416.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.760.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 581.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Otto e Mezzo è visto da 1.804.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia raduna 476.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 598.000 spettatori con il 2.7% (presentazione dalle 20.26 alle 20.35: 411.000 – 2%).

Il preserale, dati del 3 aprile

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.991.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità ha conquistato 4.441.000 spettatori pari al 28.4%.. Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.824.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.909.000 spettatori (19.7%). Su Rai 2 NCIS piace a 414.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 615.000 spettatori (3.4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 585.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.349.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.046.000 spettatori pari al 5.5% e Generazione Bellezza è visto da 1.014.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 580.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown è seguito da 190.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 302.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 486.000 spettatori (2.7%).