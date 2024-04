Ascolti tv del 15 aprile, torna Il Clandestino contro l’Isola dei Famosi 2024

Su Rai 1 Edoardo Leo sfida con i nuovi episodi della fiction "Il Clandestino" Vladimir Luxuria che conduce su Canale 5 l'Isola dei Famosi 2024: dati in calo

Il palinsesto del lunedì vede ancora una volta scontrarsi in prima serata su Rai 1 la nuova fiction con Edoardo Leo, Il Clandestino, e l’Isola dei Famosi 2024 alla sua terza puntata, su Canale 5. Nessuna sorpresa sui dati di ascolto, la serie vince sul reality ma i dati sono in calo.

La battaglia dei dati di ascolto di lunedì 15 aprile si gioca tutta tra Il Clandestino e l’Isola dei Famosi 2024 che fatica a navigare a gonfie vele. Rai 1 ha mandato in onda due nuovi episodi della fiction con Edoardo Leo, ambientata a Milano. L’ex ispettore Luca Travaglia si trova ad accettare nuovi casi per sbarcare il lunario, dalla donna cinese che lo incarica di spiare il marito alla modella araba da proteggere.

Su Canale 5 Vladimir Luxuria conduce la terza puntata dell’Isola dei Famosi. In studio, Sonia Bruganelli e Dario Maltese mentre l’inviata speciale di quest’edizione è invece Elenoire Casalegno.

Su Rai 3 Salvo Sottile conduce FarWest dove ha presentato nuovi elementi sulla strage di Erba, si è occupato delle truffe legate al Superbonus e ha mandato in onda un’inchiesta su un’università fantasma che rilascia titoli di studio fasulli. Su Italia 1 è andato in onda il film Transporter.

Prima serata, ascolti tv del 15 aprile: vince Il Clandestino ma cala

Su Rai 1 Il Clandestino incolla al piccolo schermo 3.304.000 spettatori pari al 18.2%;L’Isola dei Famosi è vista da 2.376.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile piace a di 1.796.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione dalle 21.29 alle 21.53 a 1.614.000 e il 7.5%). Su Italia1 The Transporter è visto da 1.444.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 il ritorno di FarWest ottiene 798.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione a 787.000 e il 3.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 807.000 spettatori (5.5%). Su La7 100 Minuti interessa a 902.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free raccoglie 312.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 419.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 15 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.863.000 spettatori (24.4%) e Affari Tuoi conquista 6.107.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 3.165.000 spettatori pari al 24.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa 742.000 spettatori con il 3.4%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.315.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.261.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.653.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 812.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.756.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia raccoglie 483.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics è visto da 498.000 spettatori (2.4%).

Il preserale, dati del 15 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 2.874.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità coinvolge 4.096.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 1.749.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! diverte 2.913.000 spettatori (20.4%).

Su Rai2 NCIS raccoglie 385.000 spettatori (2.8%). SWAT è seguito da 561.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 333.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 571.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.192.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 909.000 spettatori pari al 4.9% e Faccende Complicate raggiunge 940.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 624.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 164.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef piace a 344.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 443.000 spettatori (2.8%).