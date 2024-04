Ascolti tv dell’8 aprile, Il Clandestino trionfa e batte L’Isola dei Famosi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Loris T. Zambelli Edoardo Leo in "Il Clandestino"

Serata di grandi debutti quella di lunedì 8 aprile. Infatti, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 e Rai 1 ha risposto con la nuova fiction, Il Clandestino con Edoardo Leo e Alice Arcuri.

Finito il Grande Fratello, Canale 5 ha dato il via a un nuovo reality di successo, L’Isola dei Famosi. L’edizione 2024 vede al timone Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. I coraggiosi naufraghi di questa stagione sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello. (Leggi le pagelle della prima puntata)

Su Rai 1 invece è andata in onda la prima puntata de Il Clandestino, regia di Rolando Ravello. Si tratta di un noir che ha per protagonista Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia, un buttafuori con un passato di ispettore capo dell’antiterrorismo, che per sbarcare il lunario si vede costretto a fare anche la guardia del corpo a Carolina, una ricca donna milanese e il detective privato insieme a Palitha, il suo padrone di casa cingalese, intraprendente e anche un po’ razzista.

Su Rai 2 invece è tornato Stefano De Martino con Tutto è possibile, mentre su Italia 1 il film Giustizia Privata. Su Rai 3 l’appuntamento del lunedì è stato con PresaDiretta, dove con “A tutto idrogeno” fa il punto sull’Italia e sulle strategie in campo per raggiungere la piena decarbonizzazione entro il 2050.

Prima serata, ascolti tv dell’8 aprile: Il Clandestino vince la sfida con L’Isola

Su Rai 1 Il Clandestino incolla al piccolo schermo 3.581.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale5 la prima puntata de L’Isola dei Famosi appassiona 2.602.000 spettatori con uno share del 19.99%; su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.473.000 spettatori pari all’8.66% (presentazione di 1 minuto e mezzo a 780.000 e il 3.66%). Su Italia1 il film Giustizia Privata è appassiona 1.248.000 spettatori con il 6.67%.

Su Rai3 PresaDiretta interessa a 994.000 spettatori pari al 4.84% (presentazione a 850.000 e il 3.97%, Più a 695.000 e il 4.02%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 628.000 spettatori (4.23%). Su La7 100 Minuti – Roma Città Aperta raduna 830.000 spettatori e il 5.02%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free piace a 305.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy sigla 224.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati dell’8 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.664.000 spettatori (22.96%) e Affari Tuoi piace a 5.656.000 spettatori pari al 26.31% di share.; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.319.000 spettatori pari al 15.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 753.000 spettatori con il 3.48%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.333.000 spettatori con il 6.27%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.235.000 spettatori (6.01%) e Un Posto al Sole appassiona 1.523.000 spettatori (7.04%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 615.000 spettatori con il 2.91%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.670.000 spettatori (7.74%). Su Tv8 100% Italia raduna 455.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics è visto da 563.000 spettatori (2.7%).

Il preserale, dati dell’ 8 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.799.000 spettatori pari al 25.1% mentre L’Eredità coinvolge 4.221.000 spettatori pari al 28.28%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.540.000 spettatori (15.34%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.734.000 spettatori (19.78%).

Su Rai2 NCIS piace a 369.000 spettatori (2.76%). SWAT è seguito da 554.000 spettatori (3.12%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 302.000 spettatori con il 2.51% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 567.000 spettatori con il 3.31%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.045.000 spettatori (12.82%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori pari al 5.02% e Generazione Bellezza raccoglie 921.000 spettatori pari al 4.62%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 501.000 spettatori (2.78%). Su La7 Padre Brown raduna 143.000 spettatori (1.08%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 350.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 493.000 spettatori (3.1%).