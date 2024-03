L’Isola dei Famosi 2024 sta arrivando con un bel carico di novità, a cominciare dalla conduzione che per la prima volta dopo anni non è affidata a Ilary Blasi, sostituita da Vladimir Luxuria (sua opinionista). Ma la nuova edizione del reality di Canale 5 prevede molti altri cambiamenti, dagli opinionisti all’inviata in Hunduras fino al cast di cui si vocifera ormai da settimane. Chi si prepara a vivere l’avventura ai limiti in Hunduras?

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2024

Ormai è ufficiale: l’Isola dei Famosi 2024 prende il via lunedì 8 aprile come sempre in prima serata su Canale 5. Il reality ha dovuto attendere la conclusione della lunghissima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini, che si conclude definitivamente lunedì 25 marzo (e non il 4 aprile, come erroneamente preannunciato da Cesara Buonamici). Come di consueto, i telespettatori possono seguire la diretta anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sarà altresì possibile recuperare le puntate e i video dei daytime.

Vladimir Luxuria nuova conduttrice dell’Isola

La primissima novità di questa edizione dell’Isola dei Famosi è la conduttrice. Per la prima volta dopo anni non troviamo Ilary Blasi al timone del reality, bensì colei che è stata sua opinionista in studio, Vladimir Luxuria. Dopo settimane di rumors è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a darne annuncio durante una conferenza stampa negli studi Mediaset di Cologno Monzese: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?”.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti

Ad accompagnare Vladimir Luxuria in questa nuova avventura sono due opinionisti d’eccezione. Da una parte Sonia Bruganelli, la cui partecipazione al reality era stata già spoilerata in tempi non sospetti da Davide Maggio. Dopo due edizioni del Grande Fratello nel medesimo ruolo, l’ex moglie di Paolo Bonolis evidentemente ci ha ripensato e si prepara a commentare le vicende dei naufraghi come ci ha abituato finora: senza peli sulla lingua.

Al suo fianco in studio a occupare la seconda poltrona di opinionista è il giornalista Dario Maltese. Dopo Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello, è un altro noto volto del Tg5 a inserirsi nel cast di un reality: tanti anni di carriera alle spalle, uno charme indiscusso e certamente una bella ventata d’aria nuova negli studi di Mediaset.

Fonte: IPA

Elenoire Casalegno inviata in Hunduras

Alvin è diventato l’inviato per antonomasia dell’Isola dei Famosi, riuscito nel tempo a conquistare un pubblico sempre più ampio e dimostrando grandi capacità nella gestione dei naufraghi, con annessi problemi di clima (e non solo) nel complesso scenario hondureño. Non è un ruolo semplice ma adesso a raccogliere il pesante timone è Elenoire Casalegno, conduttrice dalla lunga carriera ma finora estranea all’Isola (non ai reality, vista la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2016).

Isola dei Famosi 2024, il cast completo

Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi 2024 ma il cast resta ancora top secret. In attesa di conferme ufficiali, continuano a circolare insistentemente le voci sui possibili naufraghi di questa edizione: da Joe Bastianich a Marina Suma, da Edoardo Franco a Matilde Brandi. E ancora: Selen, Francesco Benigno, Artur Dainese, Antonio Caprarica, Clizia De Rossi, Alan Friedman e Rossella Erra. Non ci resta che attendere.

In aggiornamento…