Fonte: Getty Images Dario Maltese nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, a fronte di tante novità ma poche conferme, continuano a susseguirsi rumors sul cast nuovo di zecca scelto dalla produzione per affiancare Vladimir Luxuria, neoeletta conduttrice al posto di Ilary Blasi. Se in un primo momento si è parlato (quasi) con certezza di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista, adesso Dagospia lancia una nuova indiscrezione: il giornalista Dario Maltese sarebbe il secondo opinionista del reality.

L’indiscrezione su Dario Maltese opinionista all’Isola dei Famosi

Giuseppe Candela su Dagospia lo ha ironicamente definito “metodo Buonamici” e, di fatto, sembra proprio così. Abbiamo già visto il noto volto del TG5 al fianco di Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista del Grande Fratello, un ruolo per lei inedito ma che ha accettato essenzialmente con una missione: portare in uno studio piuttosto chiacchierato (per non dire criticato) toni più pacati. “Alzare il livello”, insomma.

Sembra che il “metodo” testato al GF sia piaciuto ai piani alti, ragion per cui la rete avrebbe deciso di fare un secondo tentativo, attingendo ancora una volta dal nutrito gruppo di lavoro diretto da Clemente Mimun per scegliere un opinionista che più inedito non si potrebbe.

“Dopo Cesara [Buonamici, ndr] opinionista al Grande Fratello, a Mediaset avrebbero deciso di pescare nuovamente dal TG5 by Mimun. Per il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi è in pole position il giornalista Dario Maltese. Affiancherà la fu Lady Bonolis, Sonia Bruganelli, alla conduzione il debutto di Vladimir Luxuria“, si legge sul portale di Roberto D’Agostino. Sfuma, dunque, il nome di un’altra giornalista targata Mediaset, Elena Guarnieri, di cui si era vociferato in precedenza per dare spazio a un opinionista che certamente potrebbe riservare delle belle sorprese.

Dario Maltese, una bella novità all’Isola dei Famosi

Quello di Maltese è un nome del tutto inaspettato. Naturalmente si attendono conferme (o smentite) da parte della produzione dell’Isola dei Famosi, ma l’indiscrezione sul giornalista inevitabilmente sta già facendo discutere e pare in senso più che positivo, a giudicare dai commenti sui social.

Classe 1977, Dario Maltese è un giornalista siciliano (nato a Erice, per l’esattezza) molto apprezzato per le sue doti comunicative oltre che per l’evidente charme. Laureato in scienze politiche, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo nel 2001, ricoprendo vari ruoli nelle redazioni di Mediasetonline e TGcom. Da lì è stato un susseguirsi di traguardi e riconoscimenti, come il premio Ischia come miglior giornalista under 35 per le testate online, passando alla redazione politica e poi a quella esteri.

Ma è con l’edizione delle 20 del TG5 – dopo diverse condotte in notturna – che per Dario Maltese è arrivato il successo di fronte al grande pubblico televisivo. Il suo stile potrebbe rivelarsi un bel valore aggiunto per questa edizione dell’Isola dei Famosi, nata all’insegna delle novità, dalla conduzione di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi alla presenza della Bruganelli come opinionista, fino alla nuova inviata Elenoire Casalegno al posto di Alvin. Si vocifera già dei primi possibili naufraghi tra cui figurerebbero Joe Bastianich, Marina Suma ed Edoardo Franco, ai quali si sono aggiunti nelle ultime ore anche i nomi di Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Francesco Benigno e Selen.