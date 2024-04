Fonte: Ansa Fiorello

Una discoteca a cielo aperto per salutare il pubblico di Viva Rai2!: Fiorello ha inscenato un dj set per rimandare l’appuntamento mattutino con il suo programma che torna lunedì, ma le sue parole hanno un sapore talmente nostalgico che in molti stanno già pensando che si tratti dell’anticamera di un addio. Con lui c’era anche Elodie, ospite a sorpresa all’interno della glass box, che per qualche secondo si è pure improvvisata vocalist.

Il saluto di Fiorello a Viva Rai2!

Un Foro Italico completamente in delirio per la chiusura della puntata del 26 aprile di Viva Rai2! per la quale Rosario Fiorello ha pensato a una discoteca all’aperto che ha coinvolto tutto il pubblico. Arrivederci a questa sera, ha cantato insieme a un’imbarazzata Elodie che ha provato a fare la vocalist per poi arrendersi subito: “Non lo so fare”, ha detto senza paura, invitando però il pubblico ad alzare le mani e partecipare all’insolita chiusura del programma che continua con la consueta puntata di lunedì 29 aprile.

Un modo per coinvolgere i presenti e i telespettatori ma che, vista l’aria che tira in Rai, non poteva che essere interpretata come l’anticipazione di un addio che potrebbe essere più che plausibile. Il mattatore siciliano si è comunque sganciato dalla decisione di Amadeus di lasciare la Rai, che ha appoggiato visti i presupposti, ma il suo futuro è più incerto che mai. Non è però vincolato da alcun contratto, che ogni volta termina a fine stagione, quindi di fronte ha davvero una pagina bianca.

Il destino di Fiorello in Rai

La glass box è davvero un porto di mare. Ogni giorno si alternano ospiti di ogni genere che si sottopongono alle richieste del conduttore che sono sempre diverse. A Elodie è stato richiesto di fare la vocalist, senza preavviso, per accompagnarlo nella rocambolesca esibizione che ha pensato per la chiusura della puntata del venerdì. Un’improvvisazione in piena regola, com’è nel suo stile, che il pubblico ha apprezzato e alla quale non saprebbe rinunciare.

Il suo ritorno in tv è stato atteso per anni. È tornato con i suoi tempi, com’è nelle sue abitudini, ma il successo non poteva essere che travolgente. E ha continuato per la sua strada persino quando i residenti di Via Asiago hanno minacciato di farlo chiudere per il troppo rumore avvertito nelle prime ore del mattino. Non si è arreso e ha trovato una nuova location, al Foro Italico, dalla quale è ripartito.

Rinunciare a tutto questo sarebbe assurdo, adesso, ma la decisione finale spetta a lui. Di certo non si è affrettato a seguire Amadeus sul NOVE, sebbene abbia parlato spesso di questa decisione, e potrebbe anche essere che Viva Rai2! possa trovare meritata conferma nella prossima stagione. Si è perfino parlato di una calata della Premier Giorgia Meloni per trattenere Fiorello in Rai ed evitare di perdere l’ultimo diamante della corona.

Tutto è ancora da definire, ma ogni suo arrivederci fa tremare il pubblico: cosa ne sarà del morning show più amato della tv? È ancora presto per dirlo ma Fiorello c’è, c’è davvero. E non ci deluderà.