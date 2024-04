Fonte: Ansa Fiorello

Non è un buongiorno senza Viva Rai2! di Fiorello. Il mattatore siciliano è infatti tornato in diretta con una nuova puntata del suo morning show in cui ha riproposto la formula della discoteca all’aperto, che ormai è diventata un grande successo. A supportarlo, oltre agli amici di ogni giorno, anche uno dei vecchi tempi: Nicola Savino. Il conduttore si è presentato al Foro Italico con un velo di ironica amarezza e con un cartello appeso al collo, con l’obiettivo di supportare il suo nuovo programma. Una cosa è quindi certa: quando si raggiunge la glass box, non ci sono regole che tengano.

Reunion a Viva Rai2!, Nicola Savino torna al passato

Si inizia subito in grande e con un riferimento alla lirica, che il ballerino Roberto Bolle è pronto a portare sotto forma di danza su Rai1. E così, in occasione di Viva La Danza ma anche dell’inaugurazione della statua dedicata a Luciano Pavarotti a Pesaro, Fiorello s’improvvisa un moderno tenore ma sconosciuto: Enrico Pallozzo. Un’intervista un po’ sui generis con Fabrizio Biggio, che talvolta s’interrompe e altre riprende. Quel che è certo, è che il tenore Pallozzo si esprime cantando, senza che si comprenda bene quello che ha da dire.

A rischiarare il nuvoloso cielo della lirica del nostro tenore dell’ultima ora ci ha però pensato Roberto Bolle, in collegamento per un saluto inatteso all’interno della glass box. La sua arte ritorna finalmente in prima serata su Rai1, dopo il forfait dello spettacolo di Capodanno che non era stato riconfermato dopo molti anni, e sarà davvero una grande festa.

Immancabile poi la discoteca all’aperto questa mattina, 29 aprile, guidata da Nicola Savino. Il conduttore, e deejay, ha intrattenuto il pubblico con una brano riscritto appositamente ed è subito festa. Ed è sempre così, con Fiorello si ritorna al passato – che si voglia o no – facendo ballare davvero tutti, perfino Pinocchio e Geppetto che per l’occasione si sono esibiti al Foro Italico. Uno nelle vesti di un ridisegnato Fabrizio Biggio e l’altro nel corpo dello straordinario ballerino Patrizio Ratto.

Il sogno di Fiorello

Ora che il capitolo Festival di Sanremo si è chiuso definitivamente, soprattutto dopo il passaggio di Amadeus a Warner Bros. Discovery, per Rosario Fiorello è tempo di bilanci. Quando si tratta di parlare della sua carriera, però, è sempre molto cauto anche se non mancano i momenti in cui decide di lasciarsi andare e rivelare di più sul suo futuro. “Vorrei chiudere la carriera partecipando a Sanremo come cantante in gara”, ha dichiarato in una delle recenti puntate di Viva Rai2!, aprendo così alla possibilità di un ritorno al Teatro Ariston ma in una veste completamente diversa da quella abituale.

E, proprio quando il suo programma mattutino sembra trovare conferma, Fiorello pensa ancora al momento del suo ritiro che non sarà troppo lontano nel tempo. Il mattatore siciliano vorrebbe infatti interrompere la sua carriera da giovane e nel pieno del successo, come aveva dichiarato durante la lunga intervista resa al direttore di Rai1 Gian Marco Chiocci, ma per il momento c’è una stagione fortunata da portare a termine.