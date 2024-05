Isola dei Famosi meglio di una beauty farm: il dimagrimento dei naufraghi

Anche quest’anno, nonostante gli ascolti non proprio esaltanti, L’Isola dei Famosi si rivela comunque un’ottima beauty farm per i naufraghi: partiti (molti) in sovrappeso, dopo 30 giorni il dimagrimento è incredibile. Basta confrontare il prima e il dopo