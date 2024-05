Isola dei Famosi, punizione inaspettata per i naufraghi: “Regole violate”

Provvedimento all’Isola dei Famosi 2024. Per i naufraghi è arrivata una punizione inaspettata per aver violato le regole del gioco. Come comunicato nell’ultima puntata andata in onda lunedì 6 maggio, infatti, il gruppo è stato diviso in due squadre che non dovrebbero avere alcun tipo di contatto, a eccezione di alcuni momenti indicati dalla produzione. A essere infranta è stata proprio questa regola da parte di Greta Zuccarello e Rosanna Lodi.

Lo Spirito dell’Isola punisce i naufraghi

Come i telespettatori hanno potuto vedere in una delle consuete strisce quotidiane, i naufraghi hanno ricevuto direttamente una pergamena col comunicato della produzione. “Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato qualsiasi contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Ieri sera sono stati fatti i complimenti a Rosi per le orecchiette da parte della Squadra Blu. Oggi Rosi ha parlato con Greta. Entrambi i gruppi dovranno restituire un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem”, questo quanto scritto e letto da Samuel Peron che, nello specifico, è il leader della Squadra Blu.

Il comunicato fa riferimento a due episodi in particolare ed entrambi vedono “colpevoli” Rosanna Lodi e Greta Zuccarello, quest’ultima leader della Squadra Rossa. La ballerina avrebbe rivolto alla cuoca dei complimenti per la pasta cucinata il giorno precedente, senza però ricordare che il nuovo regolamento dell’Isola dei Famosi vieta ai due gruppi non solo di vivere insieme, ma anche di avere contatti diretti e indiretti nel corso della giornata, fatta eccezione per alcuni brevi momenti che è la produzione stessa a decidere e a comunicare.

Le nuove regole dell’Isola dei Famosi 2024

Il provvedimento ha mandato in subbuglio i due gruppi, già abbastanza sconvolti dalla decisione dell’Isola di modificare in corsa le regole del gioco. Nella scorsa puntata Vladimir Luxuria aveva rivelato ai naufraghi che sarebbero stati divisi in Squadra Rossa e Squadra Blu, ricominciando di fatto da zero tutto quanto. Niente fuoco per entrambi i gruppi, nulla rimasto dagli accampamenti creati in precedenza e, soprattutto, giochi separati: le due squadre sono diventate ufficialmente rivali.

Un modo per creare dinamiche, come si suol dire nel linguaggio da reality, visto un andamento affatto soddisfacente di questa edizione dell’Isola che in un mese ha dovuto destreggiarsi tra ascolti bassi, abbandoni massicci da parte dei naufraghi e problemi di salute di vario tipo (a cominciare dai concorrenti isolati per giorni a causa del Covid). Senza dimenticare, poi, la squalifica in corsa di Francesco Benigno che ha generato una faida senza fine tra l’attore e la conduttrice Vladimir Luxuria.

Intanto, in attesa della nuova puntata serale in onda lunedì 13 maggio, Mediaset avrebbe deciso di cambiare programmazione. L’Isola dei Famosi non dovrebbe più andare in onda il lunedì bensì la domenica e resta ancora l’incognita sulla presenza o meno del doppio appuntamento settimanale, quello del giovedì (già saltato in due occasioni, sia il 25 aprile che il 2 maggio). Basteranno questi elementi a risollevare le sorti del reality?