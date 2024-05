La grande attesa per il finale di Amici è stata ripagata da un evento dall’effetto dolce e rilassato, come una carezza. Maria De Filippi ha voluto fortemente che tutti i suoi concorrenti vivessero questo momento con spensieratezza, per quanto possibile. Una fase necessaria, dato il format del programma, e null’altro. Ed ecco cos’è accaduto, in estrema sintesi.

L’esibizione dei giudici: 7

La finale di Amici inizia a suon di musica, ma i concorrenti non c’entrano in questo caso. Spazio ai tre giudici, Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio. Il primo propone il suo ultimo singolo, Umorisimo. Il secondo non ha qualcosa da pubblicizzare, se non le sue doti da ballerino, così canta Black and Gold, esibendosi col corpo di ballo. Il terzo, infine, canta il suo ultimo lavoro, Fernando, mostrando anche il suo disco in uscita. La resa forse non è delle migliori, ma il momento sa di casa ed è divertente quanto basta.

Omaggio al corpo di ballo: 8

Momento materno per Maria De Filippi, che ci tiene a sottolineare come abbia un corpo di ballo magnifico. Ha il piacere di conoscere molti di loro fin da quando erano molto giovani e oggi girano il mondo. Trovano però sempre il modo e il tempo di tornare, e stavolta anche la forza di organizzare una coreografia indipendente dalla finale. Si esibiscono sulle note di On then and now, e alla fine Elena D’Amario parla a nome di tutti. Ci tiene a sottolineare come il merito si sia di Maria se loro, oggi, possono trascorrere la maggior parte dell’anno impegnati nel fare ciò che più amano al mondo. Parole spontanee, che imbarazzano la padrona di casa, che si rifugia nella pubblicità.

Angelina Mango torna a casa: 10

Ritorno in pompa magna per Angelina Mango, che tutti credono abbia vinto Amici, ma in realtà ha soltanto trionfato nella categoria cantanti, per poi arrivare seconda. Ha invece vinto il Festival di Sanremo ed è stata acclamata all’Eurovision. Oggi è un’artista più consapevole di sé e della strada da intraprendere. Prima di accoglierla, va in onda un filmato dedicato al suo percorso. In seguito lei canta un medley dei suoi successi: “Grazie di tutto. Mi state regalando il mondo”.

Il peso del televoto: 5

È giusto o meno lasciare tutto nelle mani del pubblico? Forse no, anche se la volontà di chi è da casa, che compra dischi e biglietti, è cruciale. A volte, però, vengono premiate delle dinamiche e spesso il beniamino ha la meglio sul più talentuoso. Nella sfida tra Dustin e Marisol è quest’ultima ad avere la meglio. Si ritiene anche per la storia con Petit. Il primo sembra però più pronto e le sorprese lavorative per i due lo dimostrano. Per Marisol una borsa di studio. Per Dustin, invece, due contratti di lavoro, uno per la Parsons Dance Company e uno per la Dance Now Miami, così come un provino per il musical Tarzan.