Sabato 18 maggio è andata in onda in diretta la finale di Amici 23 ed ecco chi ha trionfato

È stato un lungo percorso, quello che ha portato alla finale di Amici 23. Un’edizione meno complessa nella gestione rispetto a quella precedente. Nessun clamoroso scandalo con il quale confrontarsi. Al tempo stesso, però, non sono mancati i temi, soprattutto per quanto riguarda lo scontro tra i prof. Al di là del percorso, così come dei giovani artisti in grado di imporsi al di là del posizionamento, la curiosità regna sovrana e, dunque, chi ha vinto Amici 23?

La finale di Amici

Una finale decisamente equilibrata, con Maria De Filippi che ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi ragazzi. Qualcuno deve pur vincere, perchè si tratta del meccanismo del talent, ma ciò non definisce uno o l’altro artista. C’è un mondo fuori e tanta strada ancora da fare. Ha ricordato, senza citarli, ex concorrenti che vendono tanti dischi e hanno avuto successo, raggiungendo anche Sanremo, senza aver mai stretto la coppa. Un modo per alleggerire la tensione, in linea col suo ben noto comportamento da mamma chioccia.

Il primo momento eliminazione è giunto dopo appena 30 minuti dall’avvio della diretta. I primi salvi sono stati Sarah e Hoden. L’abbraccio di Mida e Petit, prima e dopo l’annuncio dell’eliminazione del primo, è stato splendido. Il clima resta decisamente sereno e positivo, anche sotto l’aspetto del rapporto con la stampa, incoraggiante e molto chiamata in causa, nonostante sia il televoto a decidere tutto in finale.

Il secondo step è stato però quello più complesso, almeno per il pubblico colmo di fan. Dopo aver visto ancora una volta Sarah sedersi per prima, Petit ha rischiato nuovamente l’infarto, trionfando anche contro Holden (in realtà non si è trattato di un testa a testa).

Per quanto Maria specifichi come il fatto che Sarah, salvata per prima, non abbia necessariamente ricevuto più voti, alla fine è proprio lei ad avere la meglio, anche su Petit.

Una finalissima tutta al femminile, dal momento che il percorso del ballo è vinto da Marisol. Per lei una borsa di studio per la The Ailey School. Dustin ha invece ottenuto un contratto di lavoro per la Parsons Dance Company, oltre a un provino per il musical Tarzan e un contratto ulteriore per la Dance Now Miami.

Chi ha vinto Amici 23

In aggiornamento