Amici 23, chi sono gli alunni in finale

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

L’edizione 2023 di Amici è arrivata alla puntata della semifinale. I sei ragazzi ancora in gara si sono scontrati per decretare chi di loro sarebbe stato protagonista della puntata finale del talent show, che avrà luogo il prossimo 18 maggio 2024. Per riuscire a stabilire i concorrenti in gara nella puntata conclusiva, i diversi allievi del programma televisivo sono stati protagonisti di varie esibizioni giudicate, come sempre, dai tre giudici del programma televisivo: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

La prima finalista di Amici23 è Marisol Castellanos

Ormai erano rimasti in gara, ad Amici23, solo alunni della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e di quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Proprio per questo, la semifinale del talent show è stata un continuo confrontarsi dei due team che, sfidandosi, hanno decretato i finalisti dell’edizione. La prima battaglia di talenti ha visto come protagonista Marisol Castellanos che ha battuto sia Sarah Toscano che Mida e, in seguito, anche tutti i suoi compagni di squadra, diventando la prima finalista dell’edizione attuale del talent show.

Il secondo finalista di Amici23 è Dustin Taylor

Dopo l’approdo in finale di Marisol Castellanos è ricominciata la sfida tra i talenti del programma tv per stabilire un altro finalista, tra gli altri ragazzi in gara. L’ultimo ballerino, ancora presente nel talent show, era Dustin Taylor che è stato schierato dai suoi professori per battersi sia contro Mida, che contro Sarah Toscano. Come già successo alla sua compagna di squadra, il ballerino australiano ha vinto contro entrambi i rivali del team dei Cuccalo e, in seguito, è stato votato dalla giuria come secondo finalista.

Il terzo finalista di Amici23 è Petit

Dopo l’elezione a finalisti dei due ballerini rimasti nel talent show, la sfida si è concentrata solo sul canto e la squadra dei Zebi-Cele ha cambiato strategia, decidendo di non schierare un solo ragazzo per tutte le sfide ma di far alternare Petit e Holden. Il cantante italo-francese ha cantato contro Mida, mentre il figliastro di Laura Pausini si è confrontato con Sarah Toscano. Il secondo dei due ha perso contro la compagna di scuola e, quindi, stavolta si è arrivati alla terza sfida. Petit è sceso nuovamente in campo contro la ragazza e, vincendo, si è guadagnato l’accesso al serale.

Il quarto finalista di Amici23 è Holden

Dopo la proclamazione a finalista di Petit, gli alunni ancora in gara, Holden, Sarah Toscano e Mida si sono esibiti uno dopo l’altro coi loro inediti per permettere ai giudici di staccare un altro biglietto per la finale. Il figlio di Paolo Carta ha cantato Cani randagi, la pupilla di Lorella Cuccarini si è esibita in Sexy notte magica, mentre il cantante venezuelano ha eseguito Que pasa. La sfida è poi passata alle cover e, al netto di tutte le sfide, Holden è diventato il quarto finalista dell’edizione.

A sorpresa tutti i ragazzi in finale

Dopo che tutti i ragazzi della squadra Zerbi-Cele hanno guadagnato il loro posto in finale, la giuria ha dovuto decidere a chi assegnare l’ultimo posto della finale tra Sarah Toscano e Mida. Giuseppe Giofrè, però, ha chiesto a Maria De Filippi di poter discutere coi suoi colleghi, fuori dallo studio televisivo e lì i tre hanno deciso di chiedere alla produzione di mandare in finale entrambi i ragazzi. La loro proposta è stata accettata e così tutti e sei gli allievi saranno presenti nella prossima e ultima puntata del talent show.