Chi vince Amici 25? Le quotazioni e cosa dicono i sondaggi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Chi vince Amici 25? Il programma di Maria De Filippi è ormai giunto alle sue battute finali. La finale andrà in scena domenica 17 maggio alle 21.30 su Canale 5. Solo allora scopriremo chi si aggiudicherà la coppa del programma, nel frattempo però i bookmaker hanno svelato chi potrebbe spuntarla in questa edizione.

Chi vincerà Amici 25: le quotazioni

I bookmaker ne sono certi: a vincere la finale di Amici 25 sarà Alessio. Il ballerino è riuscito infatti a conquistare il pubblico grazie al suo talento, ma anche ad un percorso fatto di sacrifici e da un infortunio che lo scorso anno lo costrinse ad abbandonare la scuola di Maria De Filippi.

La sua vittoria è quotata a 1.90, con un forte distacco rispetto agli altri concorrenti del talent. Poco dopo troviamo Emiliano, un altro grande protagonista di questa edizione di Amici. La vittoria del ballerino è quotata a 5.00 con un distacco particolarmente importante. Poco dopo troviamo Nicola con quote fra 7.00 e 9.00. A seguire si piazzano i cantanti: le quotazioni di Angie, Lorenzo ed Elana sono rispettivamente di 9.00, 6.00 e 16.00. A vincere questa edizione di Amici dunque potrebbe essere proprio un ballerino.

Le anticipazioni della finale di Amici 25

Cosa accadrà nella finale di Amici 25? La puntata verrà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30. Da subito ci sarà un momento decisivo. Il pubblico infatti dovrà proclamare il quinto finalista della trasmissione fra Angie e Lorenzo tramite il televoto.

Nella scorsa puntata i giudici non erano riusciti a prendere una decisione univoca, per questo motivo Maria De Filippi aveva preso la decisione di rimandare la scelta alla finale. Non appena verrà proclamato il quinto finalista si potrà iniziare la gara con le esibizioni dei concorrenti che verranno valutate questa volta esclusivamente dal pubblico.

La finale non lascerà scampo e ogni confronto sarà importantissimo, valutato da casa tramite il televoto. Alla fine si arriverà all’ultimo duello che consentirà di decretare il vincitore di Amici 25. Come sempre ci sarà una diretta, dunque potrebbe accadere davvero di tutto. La scelta è stata fatta per evitare spoiler e possibili fughe di notizie riguardo il vincitore.

Il primo classificato ad Amici 25 porterà a casa un ricco montepremi pari a 150.000 euro in gettoni d’oro. Il secondo classificato invece avrà un premio in denaro pari a 50.000 euro. Nel corso della finale comunque verranno assegnati altri premi sotto forma di borse di studio e collaborazioni. In particolare il premio della critica che verrà consegnato da una giuria di giornalisti.

Nel corso della puntata interverranno anche le radio per consegnare il Trofeo Premio Radio. A giudicare le esibizioni e assegnare il trofeo saranno RTL102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba, Virgin Radio, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo.

In studio, come sempre, ci saranno i giudici che hanno seguito il percorso dei concorrenti: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Non mancheranno, ovviamente, i professori che hanno tifato per loro e li hanno scelti nelle loro squadre: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.