Affari Tuoi, errori clamorosi e colpi di scena: la partita che ha fatto impazzire De Martino

Accanto a lui come sempre Herbert Ballerina , diventato ormai una presenza immancabile, e la new entry, la ballerina Martina Miliddi . Nella puntata del sabato a giocare è stata la concorrente Iside dalla Calabria, con il pacco numero 7 , arrivata in studio con il compagno Kevin, entrambi parrucchieri.

Nuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi : anche sabato 28 marzo Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai telespettatori con il game show dei pacchi, regalando una puntata ricca di colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Come tutti i sabati, anche il 28 marzo ha visto tra i protagonisti dell'access prime time il game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, che ogni sera deve vedersela con la concorrenza agguerrita de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

E se a volte le puntate scorrono via lisce, quella di ieri rimarrà sicuramente nella storia di Affari Tuoi e nella memoria dei suoi telespettatori: una serata piena di emozioni, gaffe e ribaltoni che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo secondo.

Protagonista assoluta Iside, concorrente calabrese dal carattere solare e dalla storia semplice ma autentica. Parrucchiera, lavora insieme alla madre e arriva in studio accompagnata dal compagno Kevin, anche lui nello stesso mestiere. Una coppia affiatata, tra battute e complicità, che conquista subito il pubblico. "Stiamo insieme da 8 anni, ci siamo conosciuti a scuola per merito mio", dice lei incalzata da lui che ribatte: "Era una mia fan all’epoca!".

Ma se l’inizio sembra promettente, il percorso di Iside si trasforma presto in una vera e propria altalena di emozioni e colpi di scena, ad iniziare dal primo tiro che vede uscire lo zero. Un segnale apparentemente positivo, che lascia spazio a un pizzico di ottimismo. Subito dopo, però, il gioco prende una piega imprevedibile, tra pacchi dal valore basso e una tensione crescente che si taglia con il coltello: in breve vanno via i 100euro, i 10euro e i 50euro, lasciando presagire la partita perfetta, fino a che vengono eliminati anche i 100mila euro.

Arriva dunque la prima offerta del Dottore del valore di 33mila euro, ma Iside non sembra avere dubbi: "Gentilissimo, però io sono qui da 36 puntate, il minimo era offrirne 36mila euro", proseguendo nel gioco e vedendo velocemente sfumare anche i 200mila euro. Ma alla seconda offerta da 30mila del Dottore, e all'uscita di Gennarino, la partita inizia a cambiare verso: in pochi minuti vanno via i pacchi con più soldi, compresi i 75mila e i 300mila euro, e da lì la discesa verso una partita decisamente diversa rispetto all'inizio si fa più concreta.

Affari Tuoi, la scelta finale della concorrente che ribalta la puntata

A rendere tutto ancora più surreale ci pensa l’atmosfera in studio: tra gag, ironia e le invenzioni improbabili di Herbert Ballerina, Stefano De Martino si diverte ma resta anche incredulo davanti alle scelte della concorrente. Intanto sul tabellone sono rimasti l'oggetto "Discesamare" di Herbert Ballerina, il Pacco nero, 15mila e 20mila euro.

Iside commette un errore clamoroso, uno di quelli che fanno gelare il sangue sia in studio che a casa: una decisione rischiosa, forse impulsiva, che sembra compromettere definitivamente la partita e per un attimo il sogno di portare a casa una cifra importante sembra svanire. Ma ecco che quando tutto sembra perduto, accade l’imprevedibile: la partita si ribalta. Anzi, si ribalta due volte. Una dinamica che tiene tutti con il fiato sospeso e che trasforma una possibile disfatta in un finale da ricordare.

De Martino segue ogni mossa con stupore, alternando ironia e tensione, mentre il pubblico assiste a una delle puntate più altalenanti della stagione: quando viene aperto il pacco numero 20 emergono 15mila euro e la tensione sale alle stelle, perché nel rush finale restano in gioco solo il temuto pacco nero, che Iside è convinta di avere tra le mani, e i 20mila euro.