Affari Tuoi, errori clamorosi e colpi di scena: la partita che ha fatto impazzire De Martino

Tra scelte di cuore e colpi di scena, la concorrente ribalta la partita nel finale di Affari Tuoi: una decisione cambia tutto e lascia tutti senza parole

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Claudia Giordano

Content editor Lifestyle e digital strategist

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

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Affari Tuoi, errori clamorosi e colpi di scena: la partita che ha fatto impazzire De Martino
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Stefano De Martino

Nuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: anche sabato 28 marzo Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai telespettatori con il game show dei pacchi, regalando una puntata ricca di colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Accanto a lui come sempre Herbert Ballerina, diventato ormai una presenza immancabile, e la new entry, la ballerina Martina Miliddi. Nella puntata del sabato a giocare è stata la concorrente Iside dalla Calabria, con il pacco numero 7, arrivata in studio con il compagno Kevin, entrambi parrucchieri.

Tra le invenzioni di Herbert della serata un oggetto chiamato “Mare in discesa o Discesamare” che spiega essere “Un mare in pendenza, veramente utilissimo” commentando così la sua curiosa scoperta con la consueta ironia.

Affari Tuoi, Iside sorprende tutti con una partita ricca di emozioni

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