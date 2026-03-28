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IPA Gerry Scotti

“La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”. Sabato 28 marzo, su Canale5, Gerry Scotti ha deciso di sfidare Freak Antoni degli Skiantos per trasformare lo studio de La Ruota della Fortuna in una sorta di tribunale della riabilitazione. Il “Dottor Scotti”, ancora una volta padrone di casa impeccabile, ha ufficializzato una novità che sa di instant cult: ogni sabato, il game show aprirà le porte alla “Seconda Chance”.

Il torneo è un’operazione simpatia che vuole essere proprio una seconda possibilità, riportando in gara quei concorrenti che, per un soffio o per un colpo di sfortuna cosmica, avevano visto sfumare il sogno della vittoria. Un annuncio che blinda il sabato sera di Mediaset, proponendo una nuova formula di un format ormai intramontabile.

La Ruota della Fortuna, il ritorno dei “mai una gioia”

La parata dei reduci si apre con volti che il pubblico ha subito riconosciuto. C’è Andrea da Paderno Dugnano, accolto da Gerry Scotti con una punta di amabile sadismo: “Eh, mi ricordo… non te ne andava bene una!”. Poi è la volta di Silvia da Cagliari, che si presenta con un outfit cromaticamente simbolico: “Ha scelto il colore della speranza”, chiosa lo zio Gerry, leggendo perfettamente il mood della serata. A completare il quadro dei ritorni c’è Francesco, pronto a riscattare un passato fatto di spicchi sfortunati e tentativi andati a vuoto.

Ma la TV è fatta anche di estetica e tempi comici. Il siparietto con Samira Lui ne è la prova: la showgirl si presenta con una blusa impreziosita da piume, scatenando l’ironia del conduttore. “Sai che ‘spennata’ stai molto bene?”, scherza Gerry,

Una gara tra déjà-vu e riscatti

La competizione entra nel vivo con La Ruota del Tempo. È Silvia a dettare il ritmo, centrando la soluzione e portandosi a casa i primi 1000 euro. Per Andrea, invece, lo spettro della sfortuna sembra inizialmente tornare a trovarlo. Perde tutto, scatenando il commento rassegnato di Scotti: “Non sei cambiato per niente”. Ma la resistenza paga: poco dopo, Andrea trova il guizzo giusto e incassa i suoi primi 1000 euro.

La manche del Cruciruota consolida il dominio di Silvia (altri 2000 euro nel carniere), mentre il Mistero Notturno ci regala il momento più dinamico della serata. Il tema è l’ora legale, quel rompicapo annuale che toglie il sonno agli italiani. Silvia dà la soluzione e Gerry, con un colpo di genio autoriale, ironizza sulla sua carriera: “In 40 anni è la prima volta che la dico giusta!”.

Il gran finale, il colpaccio di Andrea

Il climax arriva con l’ultimo round. Andrea da Paderno Dugnano, con una rimonta da cinema, si laurea Campione della Seconda Chance.

Si approda alla Ruota delle Meraviglie. Il silenzio in studio è teso, in attesa del grande verdetto. Andrea non sbaglia un colpo: soluzione alla domanda 1, soluzione alla 2, soluzione alla 3. Un en plein clamoroso che gli vale la Wild Card per tornare ufficialmente in gara nel tabellone principale e, soprattutto, una maxi vincita da 200000 euro. La sfortuna non è solo stata battuta, è stata letteralmente asfaltata.