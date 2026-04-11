La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre: “Non perdo tempo”. Perché c’entra Amici

IPA Gerry Scotti

La Ruota del Sabato Sera è all’insegna della seconda chance: Gerry Scotti ha accolto in studio i concorrenti che sono stati – parecchio – sfortunati e che hanno beccato più “bancarotte” che soldi. Al suo fianco come sempre una magnifica Samira Lui, con un abito da sogno. Poi una battuta che non è passata inosservata: la puntata del sabato non è quella tradizionale, ed è anche la più veloce. Ovviamente il riferimento è al sabato sera, regno incontrastato di Maria De Filippi e del Serale di Amici.

Cos’è successo nella puntata dell’11 aprile de La Ruota della Fortuna

La puntata del sabato sera de La Ruota della Fortuna è dedicata ormai alla seconda chance, per tutti i concorrenti che sono caduti a causa della “bancarotta fatale”. Gerry Scotti, il conduttore, è stato accolto dalla canzone Happy Together, che considera ormai un motto del programma. “Voglio salutare tutte le persone che ballano insieme a noi il Saturday Night. Oggi giocano le persone che hanno preso più bancarotte che soldi, perché hanno diritto, per la nostra regola di benefattori, a una seconda chance. Simpatici, bravi, sfortunati”.

A giocare sono Betty, Andrea e Chiara. Come sempre, si sono susseguite le manche classiche, tra cui La Ruota del Tempo, La Ruota del Sabato Sera, dedicata a un grande classico che ci ha fatto ballare proprio al sabato sera, ovvero Footloose, e poi è stato il turno de Il Regno degli Animali. Non è sfuggita ai più la battuta di Gerry Scotti sul tempo: la puntata del sabato è speedy, su parola dello stesso conduttore. “Non perdo tempo perché il sabato siamo speedy“.

Da tempo infatti il pubblico (e non solo, perché negli ultimi giorni si è infiammata la polemica) che la prima serata inizia sempre più tardi. Ciò non vale quando al sabato sera vanno in onda i programmi di Maria De Filippi, da C’è Posta per Te, che ormai si è concluso, al Serale di Amici.

Chi ha vinto nella puntata dell’11 aprile 2026

Betty è stata più fortunata rispetto alla scorsa volta, ed è stata lei in vantaggio a metà puntata. Tra le manche, c’è stata ovviamente lo spicchio del Mistero. Più sfortunato, invece, il concorrente Andrea, che a metà puntata non è riuscito ancora a emergere. Dopodiché è stato il turno del Triplete, perché al sabato sera non è prevista la manche con il Jackpot.

“Oggi siamo riusciti a fare tutte le manche grazie alla bravura dei nostri concorrenti”, ha detto Scotti. A farsi valere è stata anche Chiara, davvero bravissima durante le manche. Ma chi è riuscito a conquistare il titolo di Campione o Campionessa del sabato sera e della seconda chance contro ogni bancarotta? Durante l’ultimo round, ha vinto Betty con 17.100 euro, che si è tolta lo sfizio di recuperare e di poter dimostrare la propria bravura. La Campionessa del sabato sera si è poi confrontata con La Ruota delle Meraviglie: purtroppo ha perso la prima e la seconda busta, e anche a Rubasecondi, perché ha dato la risposta giusta dopo averla sbagliata. Ma le regole sono regole, e si rispettano sempre.