La Ruota della Fortuna, non è mai successo prima. Gerry Scotti: “Sono mesi che li minaccio”

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna non è andato in onda “regolarmente” con la puntata del 27 marzo 2026: il fortunato programma condotto da Gerry Scotti è iniziato alle 20:20, dopo una breve edizione del Tg5, per via dello sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, gli autori hanno inventato uno stratagemma per allungare La Ruota. Chi sperava di vivere la vera prima serata con il GF Vip dalle 21.20, si è dovuto “accontentare”, anche se non è stato affatto male. D’altronde, Scotti da mesi “minacciava” i Fortuna Five, la band del programma, per giocare alla Ruota.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 27 marzo

Il Tg5 ha dato la linea a Gerry Scotti e Samira Lui in anticipo sui tempi: “Queste cose dovete dircele prima, così io e Samira non siamo pronti. Ma del resto sono nove mesi che siamo in casa degli italiani, ora facciamo entrare i concorrenti”. I concorrenti, però, “non sono pronti”, ha detto Samira, e così a giocare è stata la band, i Fortuna Five, che hanno avuto la possibilità di presentarsi al pubblico e di essere i protagonisti di questi insoliti 20 minuti. Poche ore prima, si era ipotizzato l’orario di inizio del Grande Fratello alle 21.20: così non è stato. Non è mancata una polemica collaterale sui social: qualche spettatore avrebbe potuto dare una chance al GF Vip, ma è iniziato quasi alle 22 come sempre.

La Ruota della Fortuna è andata in onda con un momento speciale: “Sono mesi che li minaccio”, ha detto Scotti. Puntata maxi, insomma, prima di accogliere i concorrenti in studio, con la promessa di rifare questa fascia, anche con protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui. Certo, il programma rimarrebbe senza conduttore… ma si potrebbe comunque fare con Paolino.

A giocare nella puntata sono stati Silvia da Padova, Davide da Bernate Ticino, e Calogero, il Campione che ha battuto Karen nella puntata del 26 marzo. Il conduttore in questa puntata è stato a dir poco inarrestabile (il pubblico in studio, arrivato dalla Liguria, gli ha portato un metro di focaccia, quindi la sua grinta era giustificata); Davide, invece, è stato tra i concorrenti che hanno tenuto banco nelle prime manche.

Chi ha vinto

Domani sera, a La Ruota, è previsto il ritorno di tre concorrenti che sono stati bravissimi quanto sfortunati al gioco de La Ruota: si sfideranno per conquistare il titolo. “Talvolta ci sono ragazzi bravissimi, ma talmente sfortunati…”, così ha dato l’annuncio Scotti. La puntata del 27 marzo in effetti ha avuto il suo protagonista sfortunato, ovvero Davide, iniziato benissimo ma poi finito in bancarotta.

Chi ha vinto? Anche Silvia è stata bravissima, soprattutto nel round musicale, dopo aver indovinato il tabellone su Blanco e Mina. Davide è stato altrettanto bravo ad aver indovinato la manche Jackpot (ma, non avendo vinto la partita, alla fine il Jackpot è tornato nella cassa del gioco). Il Campione Calogero alla fine ha dimostrato tutto il suo talento e, dopo l’iniziale momento “fiacco”, si è sistemato abbastanza bene. Serata in ogni caso disastrosa; i concorrenti sono finiti spesso in bancarotta. A confermarsi Campione è stato ancora una volta Calogero da Catania, che ha portato a casa 29.900 euro e la spesa per un anno.